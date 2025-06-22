Ушаков рассказал, что визит Путина в Китай продлится четыре дня

Ушаков заявил, что визит Путина в Китай будет редким по длительности

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в КНР продлится четыре дня, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Там ведь несколько мероприятий. <...> [Такие многодневные визиты в одну страну] бывают, но очень редко. Там и саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны. Потом будет визит... Так что набирается несколько дней. Редчайший случай», — сказал Ушаков.

Визит Путина в Китай должен продлиться с 31 августа по 3 сентября.

О своей готовности посетить страну президент России заявил 8 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что будет рад посетить мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Кроме того, Путин подтвердил участие российской делегации в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится под китайским председательством. Саммит пройдет в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.

Путин в последний раз совершил визит в Китай в мае 2024 года. Его поездка была приурочена к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

20 июня Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.