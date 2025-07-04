Почему Молдавия начинает опережать Украину на пути в ЕС

4 июля в Кишиневе пройдет первый саммит ЕС — Молдавия. Насколько республика близка к членству в блоке и почему она может получить его раньше, чем Украина, — в материале РБК

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4 июля в Кишиневе состоится первый саммит ЕС — Молдавия. Президент республики Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу обсудят с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен будущее Молдавии в Евросоюзе, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности и обороны. В период 2021 по 2025 год ЕС выделил республике €197 млн на поддержку модернизации вооруженных сил.

Ожидается, что по итогам саммита стороны обнародуют совместную декларацию.

Молдавия подала заявку на вступление в ЕС следом за Украиной — в марте 2022-го — и уже в июне того же года обе страны получили статус стран-кандидатов. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе, и через месяц лидеры ЕС согласовали их запуск, преодолев попытки Венгрии заблокировать этот процесс. В июне 2024-го года Еврокомиссия заявила, что обе страны выполнили условия вступления, и в том же месяце ЕС начал формальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Одновременно с Молдавий заявку на вступление подавала и Грузия, однако статус кандидата она получила только в декабре 2023-го. Уже в следующем году, после того как контролируемый «Грузинской мечтой» парламент принял закон об иноагентах, Брюссель заявил, что приостанавливает с Тбилиси переговоры о членстве.

Как продвигается евроинтеграция Молдавии

Незадолго до саммита президент Румынии Никошур Дар сообщил, что на встрече в Кишиневе будет принято решение об открытии первого переговорного кластера по вступлению Молдавии в ЕС — о фундаментальных ценностях. Однако позднее он уточнил свои слова. «Я говорил о документах, с которых начались дебаты. <...> Обе стороны говорят о прогрессе, достигнутом обеими странами и рекомендуют открытие кластера», — пояснил он. По словам Дара, разница заключается лишь в том, что документ для Молдавии был принят 27 государствами, а для Украины — 26 (без Венгрии).

Речь идет о двух отдельных коммюнике, которые были приняты по итогам заседания Евросовета, прошедшего в Брюсселе 26-27 июня. В первом документе, который подписали все страны блока, говорится о том, что Евросовет активно поддерживает Молдавию на ее пути в ЕС и призывает Еврокомиссию и республику активизировать совместную работу в этой области. Было рекомендовано открыть переговорные кластеры, учитывая, что ранее Еврокомиссия заявила о готовности страны к этому шагу. Во втором коммюнике, которое отказалась подписывать Венгрия, то же самое говорится об Украине. При этом конкретные сроки в коммюнике не содержатся.

Каковы этапы вступления в ЕС 1. Получение статуса кандидата. Согласовывается всеми членами блока после того, как Еврокомиссия представит заключение о заявке страны на членство в ЕС. 2. Официальные переговоры о членстве. Этап включает в себя скрининг законодательства страны-кандидата и его адаптацию к действующему законодательству ЕС, а также реализацию судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для удовлетворения требований союза (так называемых копенгагенских критериев). Весь процесс включает шесть тематических переговорных кластеров, которые подразделяются на 31 главу. Первый кластер «Основы» включает в себя, в частности, вопросы деятельности судебной системы и основных прав, а также финансового контроля. 3. Когда переговоры и соответствующие реформы завершены и результат удовлетворяет обе стороны, страна-кандидат сможет присоединиться к ЕС. Для этого договор, закрепляющий членство нового государства в блоке, должен получить поддержку Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Документ подписывается страной-кандидатом и представителями всех стран — членов ЕС, а также ратифицируется отдельно каждым членом объединения в соответствии с установленными в Конституции правилами. ЕС имеет право приостановить или прекратить переговоры в одностороннем порядке.

Еще в декабре 2024-го Санду поставила цель — открыть первый переговорный кластер о вступлении в ЕС в первой половине 2025 года, в период председательства Польши в Евросовете. Варшава, в свою очередь, активно поддерживала Кишинев на этом пути — в программе председательства польского председательства отмечалась важность расширения ЕС на Восток и Юг. В апреле этого года представители Еврокомиссии заявили, что Украина и Молдавия «выполнили домашнюю работу» и готовы к открытию первого кластера.

При этом евроинтеграцию Молдавии и Украины в ЕС неформально рассматривали как «пакетное решение» (для блока свойственно проводить расширение «группами» — за семь волн расширения только дважды страны присоединились к ЕС поодиночке: это Греция в 1981-м и Хорватия в 2013-м). Однако с февраля Венгрия последовательно блокирует запуск открытия первого кластера для Украины.

Поскольку для старта переговорного процесса о вступлении необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС, в Брюсселе стали задумываться над тем, чтобы разъединить Украину и Молдавию в переговорах о вступлении в ЕС с целью ускорить евроинтеграцию второй, сообщала «Европейская правда». На этом настаивали в Будапеште — глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отмечал, что результаты деятельности стран, желающих присоединиться к блоку, должны оцениваться отдельно. Тем не менее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил 1 июня, что комиссия не настаивает на таком подходе. «Наша позиция в этом контексте абсолютно четкая: мы не призываем к отделению Молдавии. Это решение должны принять государства-члены, если они пожелают этого», — добавил он, отметив, что обе страны «демонстрируют стабильный прогресс».

Вместе с тем в начале июня глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и Восточного соседства (DG ENEST) Герт Ян Коопман заявил, что в течение последних полутора лет Молдова продвигалась к членству в ЕС темпами, «не сопоставимыми ни с одним другим кандидатом». По его оценке, страна сможет стать полноправным членом блока к концу 2027 года или даже немного раньше.

Дания, которой с 1 июля перешло председательство в Евросовете, как и Польша, подчеркивает необходимость расширения ЕС в нынешних геополитических условиях. «Это особенно касается Украины, и датское председательство будет отдавать приоритет достижению ею существенного прогресса, а также Молдавии и Западных Балкан», — говорится в программе ее председательства.

В Европейском совете по иностранным делам (ECFR) отмечают, что евроинтеграция Молдавии и Украины отвечает целям ЕС по укреплению безопасности союза. Ряд стран блока, прежде всего Прибалтики и Северной Европы, рассматривают расширение как «необходимый геополитический ответ на российскую агрессию», отмечая, что присоединение Молдавии и Украины обезопасит восточные границы Европы.

При этом Брюссель активно помогает Кишиневу провести необходимые для получения членства реформы. В феврале ЕС согласовал так называемый «Фонд реформ и роста» объемом €1,9 млрд — крупнейший пакет помощи, который Молдавия когда-либо получала от блока. Эти средства предназначены для инфраструктурных проектов, а также строительства социальных учреждений (больниц и школ).

Как в республике относятся к вступлению в Евросоюз

В Кишиневе считают, что нынешний саммит «знаменует новый этап» молдавского пути в Европу. «Такие двусторонние встречи проводятся только с партнерами, имеющими стратегическое значение, или со странами-кандидатами — такими, как Украина и Западные Балканы. Проведение саммита подтверждает не только признание предпринятых нами шагов, но и твердую политическую приверженность Европейского союза европейскому будущему нашей страны», — говорится на сайте президента Молдавии.

Внешнеполитический курс стал в Молдавии ключевым вопросом президентской предвыборной кампании 2024 года. 20 октября параллельно с первым туром выборов президента и с подачи правящей партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS) в республике прошел референдум о евроинтеграции. Избиратели должны были ответить «Да» или «Нет» на вопрос, поддерживают ли они изменения в Конституции, закрепляющие курс республики на вступление в Евросоюз. В итоге победили сторонники евроинтеграции, хотя и с минимальным перевесом — в пользу поправок высказались 50,46% участников плебисцита, против — 49,54%.

Эти результаты оказались ниже, чем ожидалось; как обратили внимание аналитики, сторонники евроинтеграции победили за счет голосов молдавской диаспоры за рубежом. Тем не менее выборы показали, что вопрос «Молдавия с Евросоюзом или Молдавия с Россией» перед республикой не стоит. Главный соперник Майи Санду, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая традиционно выступала за сближение с Москвой, Александр Стояногло не отвергал вступление в Евросоюз. Перед вторым туром он говорил, что евроинтеграция — это возможность обеспечить республике «стабильное развитие, улучшение уровня жизни и соблюдение демократических ценностей». «Курс на Европейский союз не должен восприниматься как антагонизм в отношении России. Молдова должна стремиться строить внешнюю политику на основе взаимного уважения интересов как с ЕС, так и с Россией», — подчеркивал он в интервью ТАСС.

Впрочем, это не мешало ему критиковать и прошедший референдум, и Евросоюз. Результаты голосования он назвал «настолько спорнымм», что они вряд ли могут быть «признаны и законны». «Всем понятно, что итоги референдума отражают скорее отношение общества к Санду, а не к европейской модернизации. Проталкивать этот сомнительный результат дальше, менять Конституцию — означает лишь одно: усиливать раскол, поднимать градус противостояния, ломать Молдову через колено», — написал Стояногло в своем телеграм-канале. И подчеркнул: референдум о евроинтеграции, «безусловно, нужен», но своевременен он будет тогда, когда Кишинев достойно завершит переговоры с ЕС и это голосование станет обязательным условием со стороны Брюсселя.

Теперь Молдавии предстоит пройти через парламентские выборы. Они назначены на 28 сентября 2025 года. По данным опроса молдавской компании iData от 30 июня 2025 года (их приводит Radio Moldova), если бы выборы состоялись 6 июля, в парламент прошли бы две партии и два блока. Это PAS с 26,8% и ПСРМ с 10,9%, а также блок «Победа» беглого олигарха Илана Шора, который сейчас находится в Москве, с 10,3% (о создании этого блока было объявлено через год после того, как молдавский суд признал неконституционной партию «Шор»; в 2024 году ЦИК республики отказал «Победе» в регистрации на президентских выборах) и блок «Альтернатива», который в 2025 году создали мэр Кишинева Ион Чебан, Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику и экс-депутат Марк Ткачук, с 6,9% голосов.

Сложно сказать, в какие сроки Молдавия сможет стать полноценным членом Евросоюза. В планах Санду завершить процесс до того, как истечет ее второй президентский срок. По ее мнению, членство в ЕС поможет Кишиневу гораздо легче «обеспечить мир и свободу» в республике. «Там мы будем защищены, как в большой любящей семье. Вот почему мы должны продолжать работать день и ночь, чтобы вступить в ЕС как можно скорее. Не через 10-20 лет, а в ближайшие четыре года. Это будет нелегко, но и не невозможно», — заявила она в обращении к парламенту 17 апреля.