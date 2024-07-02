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Кабмин поддержал идею сообщать о военнообязанных работниках через реестр

Кабмин поддержал идею сообщать о военнообязанных работниках через реестр
Кабмин поддержал проект, обязывающий работодателей использовать реестр воинского учета для передачи сведений в военкоматы о военнообязанных сотрудниках, пишут «Ведомости». Проект планируют запустить не раньше 2025 года
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство поддержало законопроект о праве работодателей передавать сведения о военнообязанных сотрудниках военкоматам, в том числе через Единый реестр воинского учета, пишут «Ведомости» со ссылкой на отзыв кабмина.

Эта инициатива подразумевает поправки в ст. 4 и 81 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и разработана в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина об осуществлении осеннего призыва 2024 года с использованием единого реестра воинского учета.

Согласно пояснительной записке, «законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать».

Законопроект внес в Госдуму 13 июня глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Его планируют рассмотреть в первом чтении 4 июля. Согласно действующему законодательству, работодатели передают военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках с помощью госуслуг.

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Согласно постановлению правительства о едином реестре, он должен заработать с 1 ноября 2024 года.

Осенью 2023-го в Минцифры заявляли, что полноценное использование Единого реестра воинского учета будет возможно «не раньше 2025 года». Причиной назывались жесткие требования к информационной безопасности и инфраструктуре проекта. «Сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», — утверждал замминистра цифрового развития Олег Качанов.

Сведения, которые будут вносить в реестр, содержат в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия правительство военкомат Единый реестр воинского учета законопроект
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