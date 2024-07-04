Пресс-секретарь Зеленского опроверг подготовку интервью с Карлсоном

Об «одобрении» интервью с Зеленским Такер Карлсон заявил накануне, напомнив, что пытался добиться этого на протяжении двух лет. Пресс-секретарь Зеленского заявил, что интервью Карлсону не стоит в графике президента

Такер Карлсон (Фото: Ivan Apfel / Getty Images)

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о подготовке интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Накануне Карлсон сообщил в X, что уже вскоре может провести интервью с украинским президентом. «Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро», — написал он.

Такер Карлсон — американский телеведущий и интервьюер, который придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии. С 2016 года Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight — одну из самых рейтинговых на телевидении в США. В апреле 2023 года Fox News сообщил о разрыве контракта с телеведущим. После этого Карлсон создал свое собственное шоу, выпуски которого появляются в X.

Карлсон зимой 2024 года приехал в Москву и взял интервью у российского президента Владимира Путина. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы. После окончания интервью Путин и Карлсон также поговорили «на ногах» не под запись, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Издание Politico после интервью назвало Карлсона «полезным идиотом», напомнив о репортере The New York Times Уолтере Дюранти, который в начале 1930-х брал интервью у Иосифа Сталина в Москве. Таким же термином охарактеризовала Карлсона экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Карлсон объяснял решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины, и отказался считать свой поступок предательством. В апреле телеведущий также сообщал, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью.