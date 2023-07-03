Французский союз предпринимателей оценил ущерб от беспорядков

Союз предпринимателей Франции оценил ущерб компаниям от беспорядков более чем в €1 млрд

Убытки компаний от нескольких дней беспорядков во Франции составляют более €1 млрд «без учета потерь в туризме». Об этом заявил Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё, передает Le Parisien.

«Пока рано говорить о точных цифрах, но речь идет о более [чем] €1 млрд, не считая ущерба в сфере туризма», — сказал он.

Всего, по оценке Ру де Безьё, было разграблено свыше 200 предприятий. Ущерб получили более 300 банковских отделений и свыше 250 табачных лавок.

Беспорядки во Франции продолжаются с 28 июня. Поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в пригороде Парижа Нантере. Погромы охватили столицу страны, а также Марсель, Лион, Канны и другие крупные города.

Как сообщал глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр, к вечеру 1 июля в результате погромов по всей стране были разбиты, разграблены или сожжены минимум 12 торговых центров, 200 супермаркетов и 250 банковских отделений. В ночь с 1 на 2 июля во Франции задержали 719 человек, в ночь на 3 июля — по меньшей мере 150.

Власти мобилизовали 45 тыс. жандармов и полицейских для борьбы с беспорядками. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от членов правительства разобраться в причинах протестных акций.