Правозащитник рассказал о состоянии Милашиной после нападения в Чечне

Елена Милашина (Фото: no_torture / Telegram)

Руководитель Команды против пыток (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Сергей Бабинец рассказал, что побывал в больнице, куда доставили после избиения журналистку Елену Милашину и Александра Немова.

Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Машину с ней и адвокатом Александром Немовым остановили неизвестные, обоих сильно избили.

Бабинец рассказал, что обоих пострадавших били ногами, руками и полипропиленовыми трубами. При этом нападавшие припоминали эпизоды их деятельности — статьи, суды, на которые они ездили и про которые писала Милашина. Кроме того, нападавшие угрожали журналистке и адвокату оружием.

«Оба сильно избиты, Немов сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается. Елена Милашина не может даже сидеть. Обоих очень сильно избили люди черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова ударили чем-то острым, возможно ножом, в ногу. Ему наложили швы», — рассказал Бабинец.

Он пришел к выводу, что нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавших.

Милашина в феврале прошлого года сообщала, что получала в свой адрес угрозы со стороны чеченских властей, из-за чего временно выезжала из России. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал журналистку и правозащитника, члена СПЧ и создателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев», а также разрабатывают сценарии и «нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение», и призывал задержать «этих пособников террористов».

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