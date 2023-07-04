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Клишас призвал к жесткой реакции на избиение Милашиной в Чечне

Клишас призвал к жесткой реакции на избиение Милашиной и Немова в Чечне
Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова сильно избили в Чечне, куда они приехали на суд над матерью чеченских правозащитников Заремой Мусаевой. Клишас призвал жестко отреагировать на случившееся
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Необходима жесткая реакция правоохранительных органов на нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал нападения на журналистов преступными и недопустимыми. «Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль», — пообещал он.

Утром 4 июля неизвестные вооруженные люди в балаклавах напали на Милашину и Немова, которые приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Мусаеву в январе 2022 года насильно вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода как свидетельницу по делу о мошенничестве, а затем обвинили в насилии над представителем власти. Суд, на который Немов и Милашина не попали, приговорил ее к 5,5 года колонии.

Пострадавших доставили в больницу. Журналистка Ксения Собчак пишет, что оба сидят в инвалидных колясках. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, она постоянно теряет сознание, голова облита зеленкой, а Немов «плохо двигается».

Елена Милашина после атаки Александр&nbsp;Немов (слева)&nbsp;и Елена&nbsp;Милашина после атаки Александр Немов, Мансур Солтаев&nbsp;и Елена Милашина (слева направо)

В прошлом году Милашина сообщала об угрозах со стороны чеченских властей, из-за которых ей пришлось на время уехать из России. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал журналистку и правозащитника, члена СПЧ и создателя «Комитета против пыток» (признан иноагентом и самоликвидировался) Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев», а также разрабатывают сценарии и «нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он призывал задержать «этих пособников террористов».

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Милашина — специальный корреспондент «Новой газеты». Она, в частности, много занималась темой нарушений прав человека на Северном Кавказе и является автором расследований о теракте в Беслане и преследовании чеченских геев. На журналистку не раз нападали. В 2006 году на нее было совершено покушение в Беслане, в 2012-м ее избили в Балашихе.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Елена Милашина Андрей Клишас Чечня нападение Александр Хинштейн
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