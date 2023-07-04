Около Кубинки в Подмосковье сбили беспилотник

Дрон упал на территории военного объекта, по предварительным данным, никто не пострадал. Два беспилотника сбили в поселке Валуево недалеко от аэропорта Внуково, еще один — в Калужской области

В районе Кубинки в Одинцовском районе Московской области сбили беспилотник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным источника ТАСС, дрон упал на территории одного из военных объектов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Телеграм-канал Baza пишет, что нападению подверглось административное здание на территории военной части.

В 5 км к северо-западу от города находится военный аэродром, где дислоцируется 237-й гвардейский Проскуровский Краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.

Помимо этого, утром 4 июля два беспилотника сбили в районе поселка Валуево в Новой Москве, который находится недалеко от Внуково. Как следует из данных онлайн-табло, несколько утренних рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправили в Шереметьево и Домодедово. Еще один дрон сбит в Калужской области. По данным источника ТАСС, это были аппараты самолетного типа.

Утром 30 мая атаке беспилотников подверглась Москва. Как сообщал мэр Сергей Собянин, два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве получили повреждения, пострадали два человека. Несколько беспилотников также упали в Подмосковье. Минобороны заявляло, что ПВО удалось предотвратить атаку на город восьми дронов.

21 июня в Новой Москве и Подмосковье были сбиты три беспилотника. Минобороны назвало произошедшее терактом и возложило ответственность на Украину.