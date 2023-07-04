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В Новой Москве сбили два дрона

В Новой Москве системы ПВО сбили два беспилотника
В районе села Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Еще один дрон сбили в Калужской области, пишет ТАСС

В Новой Москве сбили два беспилотника, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным ТАСС, еще один дрон сбили в Калужской области, все БПЛА были вертолетного типа и в разное время направлялись к Москве, но были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«РИА Новости» уточняет, что беспилотники сбили в районе поселка Валуево, пострадавших и разрушений нет.

Телеграм-канал Mash публикует видео очевидцев, на которых видно облако дыма. Канал пишет, что между двумя громкими звуками прошло примерно пять минут, а причиной могла стать работа ПВО.

Поселок Валуево находится примерно в пяти километрах от аэропорта Внуково. Согласно табло вылета на сайте аэропорта, рейсы, которые должны были вылетать после 5:00, были задержаны. Самолеты, которые направлялись туда, перенаправили в другие московские аэропорты. В частности, речь идет о рейсах из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Еще один рейс, из Анкары, кружит вблизи Внуково уже чуть более часа, следует из данных сервиса Flightradar.

Телеграм-канал Baza пишет, что в Калужской области очевидцы сообщали о двух о беспилотниках самолетного типа, летевших на высоте 200 м в сторону Москвы.

Кроме того, по информации телеграм-каналов «112» и Baza, в районе 4 часов утра беспилотник-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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Утром 21 июня три беспилотника были сбиты в Новой Москве и Подмосковье. Как уточнял источник ТАСС, один дрон упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два — в Подмосковье «в районе [дислокации] Таманской дивизии». Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что два беспилотника упали около 5–6 часов утра в районе одной из воинских частей.

Минобороны назвало произошедшее терактом и обвинило в этом «киевский режим».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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