Экс-главу СБУ Крыма будут судить за госизмену

Экс-глава СБУ по Крыму Кулинич предстанет перед судом по делу о госизмене

Кулинича уволили с поста главы СБУ по Крыму в марте 2022-го, а в июле его задержали. Следствие считает, что он «работал на фсб» как минимум с 2019 года

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд материалы дела в отношении бывшего главы подразделения ведомства в Крыму Олега Кулинича, который, по версии следствия, «работал на ФСБ» России. Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

По данным обвинения, Кулинич работал на российские спецслужбы еще до начала военной операции в феврале прошлого года, «занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене».

«Его подрывную деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины. — РБК) Владимир Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев», — говорится в сообщении.

Помимо ч. 1 ст. 111 украинского УК (государственная измена), Кулинич обвиняется по:

ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В СБУ пояснили, что фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Олег Кулинич был задержан в июле 2022 года. С тех пор он находится под стражей.

Обвинение в госизмене, которая способствовала «захвату» юга Украины, Кулиничу предъявили в августе. По данным следствия, Кулинич вместе с Сивковичем работали на Россию по меньшей мере с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически «беспрепятственной оккупации» южных регионов Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Несмотря на это, на Украине действуют органы власти, которые отвечают за полуостров. В частности, главное управление СБУ по Крыму переехало в Херсон, где и располагалось в момент начала российской военной операции 24 февраля, отмечает Focus.ua. Российское Минобороны отчиталось о взятии города под контроль 2 марта. Осенью российские войска отошли с правого берега Днепра.

Кулинич возглавлял управление СБУ с октября 2020 года. 2 марта 2022-го президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности, а на место Кулинича назначил Александра Власенко.

Весной 2021 года народный депутат Максим Бужанский потребовал от Минюста Украины и правоохранительных органов проверить законность назначения Кулинича главой крымского СБУ. По словам парламентария, с 1989 по 1994 год Кулинич учился в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ России и проходил службу в российских органах контрразведки.

27 июня 2022 года Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того чтобы защищать свой народ».