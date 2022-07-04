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В Таганроге загорелся дом после падения беспилотника

От пожара пострадал двухэтажный частный дом. Проживавших в нем людей удалось спасти, пострадавших нет. Точные причины возгорания устанавливаются; свидетель рассказала, что видела, как в дом «влетел» беспилотник

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На частный дом в Таганроге (расположен на юго-западе Ростовской области) упал беспилотник, здание выгорело, сообщил Telegram-канал Baza. Информированный источник «РИА Новости» также сообщил о том, что загорелся частный дом, и добавил, что «рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал».

«Дом загорелся в частном секторе в 15-м Новом переулке. Все службы там работают», — приводит агентство слова источника.

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В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу: 15-й Новый переулок, 62, поступило в 17:40 мск. «Горела кровля на площади 70 кв. м. В 18:30 пожар полностью потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — добавили в противопожарной службе.

В администрации Таганрога сообщили, что «горит крыша частного дома» и «причины случившегося устанавливаются». Пожар локализован, пострадавших нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона и пресс-службу администрации Таганрога.

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Telegram-канал Mash приводит слова местной жительницы, которая утверждает, что видела беспилотный аппарат. «Вышла во двор, летел беспилотник, ну снижался очень быстро, поворачивал и влетел в дом. Возник пожар и все остальное. Все живы, все в порядке», — рассказала женщина по имени Вероника.

В ночь на 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что в Белгороде была слышна «серия громких звуков», и допустил, что их издавала сработавшая система противовоздушной обороны (ПВО). Позже Минобороны заявило, что Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Ракеты удалось сбить, но обломки одной из них упали на жилой дом, сообщили в ведомстве. Всего повреждения получили 72 дома.

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В результате ударов в Белгороде погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины и один россиянин. Еще четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина — в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц группой лиц общеопасным способом и о покушении на это правонарушение (п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

В Совете Федерации назвали обстрел Белгорода «прямым актом агрессии» со стороны Украины. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что при отсутствии «сокрушительного военного ответа» со стороны России обстрелы городов страны будут продолжаться.

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что «эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими». «Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», — заявила Захарова.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Таганрог беспилотник Пожар Ростовская область
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