Великобритания запретит импорт стали и железа из Белоруссии

Великобритания введет новые санкции против Белоруссии. В пакет войдет запрет на экспорт в республику товаров нефтепереработки, передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях, и предметов роскоши

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Великобритания 5 июля введет новые санкции против Белоруссии, в том числе запретит импорт железа и стали из республики, говорится в сообщении МИД Британии, опубликованном на сайте правительства. Новые ограничительные меры в отношении Минска будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн фунтов (свыше 4 млрд российских рублей).

Лондон запретит экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки, ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях, а также предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок.

Помимо этого, Великобритания ограничит доступ республики к «британским финансовым услугам мирового уровня», запретив «большому числу» белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Основанием для введения новых санкций в Великобритании назвали то, что «режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко продолжает активно способствовать» проведению российской военной спецоперации на Украине. Лондон также анонсировал введение «транспортных санкций в отношении Белоруссии», но не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

Лукашенко неоднократно заявлял, что «белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает». По его словам, Минск не собирается включаться в конфликт, поскольку «в этом нет никакой необходимости». В мае в Белоруссии началась проверка войск «на случай войны», а в июне белорусское Минобороны анонсировало «мобилизационные учения» у границ с Украиной.

Западные санкции министр экономики Белоруссии Александр Червяков называл «экономическим геноцидом», передает БелТА. А Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия способны справиться с санкционным давлением и другие страны будут у них «учиться, как преодолевать» ограничительные меры.