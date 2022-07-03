Bloomberg узнал о вкладе ЕС на €500 млрд в плане восстановления Украины
Вклад Европейского союза в план по восстановлению Украины может превысить €500 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
4 июля в швейцарском городе Лугано начнется конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие по меньшей мере 40 стран и 20 международных организаций. Одним из ключевых участников мероприятия, как пишет издание SwissInfo, станет Всемирный банк. На конференцию приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а украинский президент Владимир Зеленский присоединится по видеосвязи.
Украина на конференции представит план по восстановлению страны после завершения боевых действий, предусматривающий широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.
Основную часть финансовой помощи, объем которой может превысить €500 млрд, планирует внести Евросоюз, пишет Bloomberg. Киев обсудил план с потенциальными донорами помощи, в том числе с Брюсселем, отзывы от них будут предоставлены в ближайшие месяцы, говорят источники агентства.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия изучает разные варианты финансирования, включая гранты и кредиты, но официальные лица в ЕС воздерживаются от подробностей в условиях продолжения конфликта на Украине.
Подготовкой плана занимается Национальный совет по восстановлению Украины, созданный президентом Владимиром Зеленским. Руководят советом премьер-министр Денис Шмыгаль и глава офиса президента Андрей Ермак. По данным «Украинской правды», кроме перечня инвестпроектов план включает в себя, например, реформу правительства через сокращение министерств с 20 до 12.
Комментируя предстоящую конференцию в Лугано, Зеленский заявил, что для восстановления Украины нужны колоссальные инвестиции, технологии и опыт.
«Для этого нужны колоссальные инвестиции, миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты, конечно, реформы. Уже в понедельник Украина представит в Лугано национальный взгляд, как все это реализовать», — сказал он.
Денис Шмыгаль в апреле заявлял, что после завершения боевых действий для восстановления инфраструктуры и развития новой экономики Киеву понадобится $600 млрд. В мае советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко оценивал совокупные потери из-за военных действий в $1 трлн, писало издание «Фокус».