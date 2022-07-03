Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов Спорт, 18:38
Мэр Белгорода сообщил о повреждении 72 домов при обстреле Политика, 18:30
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:27
Тарпищев назвал лучшую теннисистку в мире на ближайшие несколько лет Спорт, 18:12
Bloomberg узнал о вкладе ЕС на €500 млрд в плане восстановления Украины Политика, 18:10
Гран-при «Формулы-1» приостановили из-за крупной аварии Спорт, 18:00
МИД заявил, что Болгария свела к нулю возможность работы посольства Политика, 17:49
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 17:38
Посол Украины сообщил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска Политика, 17:34
Экклстоун заявил, что «Формуле-1» нужен «цветной, китаец и женщина» Спорт, 17:33
Премьер Украины раскрыл траты на месяц содержания армии Политика, 17:17
Вторая женщина погибла после нападения акулы в Хургаде Общество, 17:06
Российские самбисты примут участие в главных международных турнирах года Спорт, 17:04
Лукашенко назвал трагедией белорусов «столкновение» россиян и украинцев Политика, 16:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о вкладе ЕС на €500 млрд в плане восстановления Украины

На конференции в Лугано Украина представит план восстановления страны. На его реализацию понадобятся колоссальные инвестиции, заявлял президент Украины Владимир Зеленский
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вклад Европейского союза в план по восстановлению Украины может превысить €500 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

4 июля в швейцарском городе Лугано начнется конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие по меньшей мере 40 стран и 20 международных организаций. Одним из ключевых участников мероприятия, как пишет издание SwissInfo, станет Всемирный банк. На конференцию приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а украинский президент Владимир Зеленский присоединится по видеосвязи.

Украина на конференции представит план по восстановлению страны после завершения боевых действий, предусматривающий широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Основную часть финансовой помощи, объем которой может превысить €500 млрд, планирует внести Евросоюз, пишет Bloomberg. Киев обсудил план с потенциальными донорами помощи, в том числе с Брюсселем, отзывы от них будут предоставлены в ближайшие месяцы, говорят источники агентства.

Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на $800 млн
Политика
Фото:Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным Bloomberg, Еврокомиссия изучает разные варианты финансирования, включая гранты и кредиты, но официальные лица в ЕС воздерживаются от подробностей в условиях продолжения конфликта на Украине.

Подготовкой плана занимается Национальный совет по восстановлению Украины, созданный президентом Владимиром Зеленским. Руководят советом премьер-министр Денис Шмыгаль и глава офиса президента Андрей Ермак. По данным «Украинской правды», кроме перечня инвестпроектов план включает в себя, например, реформу правительства через сокращение министерств с 20 до 12.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Выбирать будущее, а не прошлое: как развить в себе и команде силу воли
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции

Комментируя предстоящую конференцию в Лугано, Зеленский заявил, что для восстановления Украины нужны колоссальные инвестиции, технологии и опыт.

«Для этого нужны колоссальные инвестиции, миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты, конечно, реформы. Уже в понедельник Украина представит в Лугано национальный взгляд, как все это реализовать», — сказал он.

Денис Шмыгаль в апреле заявлял, что после завершения боевых действий для восстановления инфраструктуры и развития новой экономики Киеву понадобится $600 млрд. В мае советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко оценивал совокупные потери из-за военных действий в $1 трлн, писало издание «Фокус».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Евросоюз финансовая помощь
Материалы по теме
Премьер Украины раскрыл траты на месяц содержания армии
Политика
Регионы назвали источники финансирования шефской помощи Донбассу
Политика
В новый пакет военной помощи Украине от США на $820 млн вошли ЗРК NASAMS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter