Песков посоветовал не тяготеть к апокалипсису

Пресс-секретарь адресовал эту фразу журналисту Павлу Зарубину, который спросил у него, как Кремль оценивает агрессивные действия Запада. Песков выразил надежду, что у западных стран еще остались «политический разум» и воля

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить агрессивную политику западных стран по отношению к России посоветовал журналисту «России 1» Павлу Зарубину «не тяготеть к апокалипсису». Фрагмент интервью, которое представитель Кремля дал журналисту, опубликован в Telegram-канале платформы «Смотрим».

«Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», — сказал Песков.

Отношения России и стран Запада резко ухудшились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США и ЕС ввели против России санкции, которые затронули промышленность и финансовую систему страны. Санкции, в частности, были введены против российского ЦБ и крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Альфа-банка.

Российские власти считают, что страны Запада предпринимают «непродуманные и импульсивные действия». По мнению президента Владимира Путина, риск их совершения повышается, так как Запад придерживается догматизма и старается любыми средствами сохранить свое доминирование. Западные государства не заметили, как оно ослабло, и сами загнали себя в ловушку, отмечал Путин. Развалить российскую экономику, с точки зрения президента, западным странам не удалось.

Глава российского МИДа Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что страна уже никогда не будет доверять Евросоюзу и США. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказывал мнение, что России «деваться некуда уже» на фоне санкций. У страны не осталось иного выбора, кроме как сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, не уступающие ему по характеристикам, говорил политик.