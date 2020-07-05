Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Вратаря «Знамени Труда» ударила молния на тренировке Спорт, 13:03 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 13:03 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 12:53 Небольшим отелям дадут субсидии на покупку масок и санитайзеров Бизнес, 12:53 Путин поздравил Трампа с Днем независимости США Общество, 12:52 В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека Общество, 12:30 Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек Общество, 12:26 «Оренбург» еще не получил разрешение Роспотребнадзора на вылет в Казань Спорт, 12:13 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 12:12 Москвичам дали советы о правилах поведения при встрече с диким кабаном Общество, 12:04 Цифровой двойник и айтишник из Мытищ: дайджест Индустрии 4.0 № 13 Индустрия 4.0, 12:00  Куда жаловаться на соседей и дворников. Инструкция Недвижимость, 11:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля Общество, 11:36 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 11:31
Общество ,  
0 

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Дональд и Мелания Трамп во время мероприятий посвященных празднованию Дня независимости
Дональд и Мелания Трамп во время мероприятий посвященных празднованию Дня независимости (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа.

День независимости США ежегодно отмечается 4 июля. В этом году праздник состоялся в 244-й раз. Он приурочен к принятию в 1776 году Декларации независимости, провозгласившей свободу США от Британской империи.

В Вашингтоне прошел авиапарад по случаю Дня независимости США
Политика

По случаю Дня независимости США в Вашингтоне прошел парад авиационной техники. Над зданием Белого дома пролетели американские военные самолеты и вертолеты, в том числе самолет Air Force One (президентский борт номер один), истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также бомбардировщики B-29 Superfortress, которые в 1945 году проводили ядерную бомбардировку Японии. После этого состоялся праздничный салют.

В этом году 4 июля в ряде американских городов также состоялись акции в поддержку реформ и борьбы с жестокостью полиции и расовым неравенством. Эти акции продолжаются после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая при задержании полицейскими.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, День независимости
Материалы по теме
В Вашингтоне прошел авиапарад по случаю Дня независимости США
Политика
Протестующие возле Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа
Политика
Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
Читайте на РБК Pro
Великий исход: почему иностранный бизнес выводит производство из Китая Великий исход: почему иностранный бизнес выводит производство из Китая
Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean
Как небольшому производству одежды пережить кризис Как небольшому производству одежды пережить кризис
Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter