Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Дональд и Мелания Трамп во время мероприятий посвященных празднованию Дня независимости (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа.

День независимости США ежегодно отмечается 4 июля. В этом году праздник состоялся в 244-й раз. Он приурочен к принятию в 1776 году Декларации независимости, провозгласившей свободу США от Британской империи.

По случаю Дня независимости США в Вашингтоне прошел парад авиационной техники. Над зданием Белого дома пролетели американские военные самолеты и вертолеты, в том числе самолет Air Force One (президентский борт номер один), истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также бомбардировщики B-29 Superfortress, которые в 1945 году проводили ядерную бомбардировку Японии. После этого состоялся праздничный салют.