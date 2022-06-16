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Военная операция на Украине ,  
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В «Ростехе» рассказали о работе систем РЭБ в ходе спецоперации на Украине

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые российская армия использует в ходе спецоперации на Украине, оставили украинские войска без «глаз» и «ушей». Об этом заявили в госкорпорации «Ростех», передает «РИА Новости».

«Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», — сказали в «Ростехе».

«Ростех» задумался о разработке «карманных» дронов для военных
Технологии и медиа
Фото:Omer Messinger / Getty Images

Кроме того, высокой эффективностью отличаются разработанные госкорпорацией противодронные ружья, способные подавлять малые беспилотники и квадрокоптеры противника, которые тот использует для разведки.

Ранее в Минобороны России рассказывали, что в рамках спецоперации на Украине российские военные применяют систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин». Система «роняет» украинские беспилотники и «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника на дальности до 20 км, говорили в ведомстве. Система поражает аппараты точечно, а не «направленным лучом», поясняли в министерстве.

По данным из утренней сводки Минобороны от 15 июня, российские военные сбили во время спецоперации 1211 украинских беспилотников.

Теги
Украина Ростех РЭБ беспилотники квадрокоптеры

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