Путин сообщил об отсутствии сигналов от Бога о президентстве Гуаидо

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,46 +0,14 EUR Бирж. 71,60 +0,21 Brent 63,58 +0,94% USD Нал. 63,84 63,10 EUR Нал. 72,10 71,07 USD ЦБ 63,40 -0,09 EUR ЦБ 71,54 -0,06 EUR/USD 1,1282 +0,0004 BTC/USD Бирж. 11 781,00 -203,00 IMOEX 2 842,78 +0,67% RTSI 1 411,53 +0,71% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Netflix $470 (+23,58%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Netflix $470 (+23,58%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 63,4 (-0,09) Quote, 15:56
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 71,54 (-0,06) Quote, 15:56
Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян Общество, 22:18 Конте проводил Путина до машины после переговоров в Риме Политика, 22:10 «Похоже на атомную бомбу»: ЦБ ужесточает требования к ссудам для M&A Pro, 22:04 Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА Спорт, 21:56 Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС Политика, 21:51 Путин заявил о расхождении слов Зеленского с его предвыборными обещаниями Политика, 21:47 Путин сообщил об отсутствии сигналов от Бога о президентстве Гуаидо Политика, 21:41 На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР Политика, 21:29 АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя Бизнес, 21:27 «Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер» Спорт, 21:19 Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов Экономика, 21:15 «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере Андера Эрреры Спорт, 21:10 Россия предоставила временное убежище семье из Германии Общество, 21:06 «Автокомпонент» возобновил поставки на остановивший конвейеры АвтоВАЗ Бизнес, 20:39
Политика ,  
0 
Путин сообщил об отсутствии сигналов от Бога о президентстве Гуаидо
Российский президент призвал Хуана Гуаидо «вернуться на грешную землю» и следовать правилам демократии
Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте пошутил по поводу решения лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом страны. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Лидер оппозиции Гуаидо вышел на площадь и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом, — заявил Путин. — Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал».

Поэтому российский президент призвал Гуаидо «вернуться на грешную землю и руководствоваться демократическими правилами».

В июне на полях Петербургского международного экономического форума Путин назвал Гуаидо симпатичным человеком и заявил, что относится к нему «абсолютно нейтрально». В то же время он заявил, что способ прихода к власти, который использовал лидер венесуэльской оппозиции, может привести к хаосу.

Политика
Путин назвал Гуаидо симпатичным человеком

Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы в январе на массовой акции протеста. Его поддержали большинство стран Латинской Америки и Евросоюза, а также США и Канада. Действующего лидера Николаса Мадуро легитимным президентом считают Россия, Иран, Китай, Турция и ряд других государств. Весной Гуаидо объявил об операции по свержению Мадуро, после чего в нескольких городах страны прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Позднее лидер оппозиции признал, что попытка свержения власти не удалась.

Фотогалерея 
Встреча Владимира Путина с папой римским. Фоторепортаж

Путин находится в Италии с государственным визитом, в ходе которого он 4 июля посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском. На встрече он вручил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Хуан Гуаидо
Материалы по теме
Путин назвал неверными представления о российских штыках в Венесуэле
Политика
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Политика
Гуаидо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter