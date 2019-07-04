Путин сообщил об отсутствии сигналов от Бога о президентстве Гуаидо

Российский президент призвал Хуана Гуаидо «вернуться на грешную землю» и следовать правилам демократии

Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте пошутил по поводу решения лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом страны. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Лидер оппозиции Гуаидо вышел на площадь и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом, — заявил Путин. — Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал».

Поэтому российский президент призвал Гуаидо «вернуться на грешную землю и руководствоваться демократическими правилами».

В июне на полях Петербургского международного экономического форума Путин назвал Гуаидо симпатичным человеком и заявил, что относится к нему «абсолютно нейтрально». В то же время он заявил, что способ прихода к власти, который использовал лидер венесуэльской оппозиции, может привести к хаосу.