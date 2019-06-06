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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин назвал Гуаидо симпатичным человеком

Президент России Владимир Путин назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо симпатичным человеком. Об этом он рассказал во время встречи с главредами международных информагентств на полях ПМЭФ, передает «РИА Новости».

«Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно», — сказал он.

При этом он добавил, что если ввести в практику способ прихода к власти, какой использовал Гуаидо, то во всем мире будет хаос.

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В январе лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо во время массовой акции протеста объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Китай, Турция, Иран и ряд других государств.

Весной Гуаидо объявил об операции по свержению Мадуро и прекращению «узурпации» им власти. В апреле в нескольких городах Венесуэлы прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Впоследствии Гуаидо признал, что попытка свержения власти не удалась.

Теги: ПМЭФ, Венесуэла, Владимир Путин, Хуан Гуаидо
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