В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России

В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России

В МИДе санкции против России считают незаконными, а продление экономических ограничений против страны, о чем сегодня сообщил Евросоюз, — «неконструктивными играми». Так заявил заместитель директора департамента информации и печати в российском дипведомстве Артем Кожин, передает «РИА Новости».

«Мы санкции не инициировали. Это их дело», — добавил Кожин.

Совет Евросоюза 27 июня официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Ограничения будут действовать в финансовом, энергетическом и оборонном секторе.

В отношении России также действуют санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе считают незаконной аннексией. Их продлили до 23 июня 2020 года.