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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС

Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Что же касается оценки [кандидата на пост главы Еврокомиссии Урсулы. — РБК] Фон дер Ляйен...Как она проявит себя, мы не знаем», — сказал он.

«Мы привыкли к тому, что Россия должна сделать шаги вперед. Относимся сдержанно, с пониманием. Видим усилия Италии на этом направлении, знаем об их обязательствах в рамках ЕС и НАТО», — добавил президент.

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Как Германия и Франция делили руководящие посты в Евросоюзе

Лидеры Евросоюза выдвинули кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на саммите в Брюсселе 2 июля. Она может сменить на этой должности Жан-Клода Юнкера из Люксембурга. Претендентом на пост главы Европейскоо Центробанка стала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Теги: Владимир Путин, Евросоюз
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