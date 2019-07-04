Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС

Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Что же касается оценки [кандидата на пост главы Еврокомиссии Урсулы. — РБК] Фон дер Ляйен...Как она проявит себя, мы не знаем», — сказал он.

«Мы привыкли к тому, что Россия должна сделать шаги вперед. Относимся сдержанно, с пониманием. Видим усилия Италии на этом направлении, знаем об их обязательствах в рамках ЕС и НАТО», — добавил президент.

Лидеры Евросоюза выдвинули кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на саммите в Брюсселе 2 июля. Она может сменить на этой должности Жан-Клода Юнкера из Люксембурга. Претендентом на пост главы Европейскоо Центробанка стала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.