Зеленский счел антироссийские санкции способом добиться мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил, что продолжение санкционной политики против России является инструментом, который способен помочь в достижении прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины. Запись выступления политиков опубликована в Twitter канадского премьера.

«Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем, и, в конце концов, [это] заставит Россию прекратить эскалацию», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

При этом украинский президент поблагодарил власти Канады за понимание позиции Киева и отметил особую роль Оттавы в консолидации мирового сообщества для поддержки Украины.

Также Зеленский сообщил, что в рамках переговоров с Трюдо тема установления мира на Украине обсуждалась в первую очередь. «Мы мечтаем и делаем все, чтобы в украинском небе взрывались только салюты», — заключил он.