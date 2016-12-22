Медведев дал оценку выступлению «Единой России» на выборах

Политическая кампания в этом году оказалась сложной из-за происходящих реформ, в том числе пенсионной. Однако «Единая Россия» показала достойный результат, полагает лидер партии Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Премьер и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал оценку предварительным результатам выступления однопартийцев на прошедших выборах, сообщает корреспондент РБК. Глава правительства признал, что политическая кампания была сложной, но сам результат назвал «достойным».

«На мой взгляд, он для партии вполне достойный. Партия выступила стабильно, и по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов федерации, где проходили выборы, во всяком случае, об этом свидетельствуют данные предварительных исследований, который проводились, данные exit poll, а где-то уже и данные, которые связаны с подсчетом, уже проведенным избирательными комиссиями», — сказал Медведев.

Отдельно он выразил надежду на то, что голосование в Москве завершится «серьезной, уверенной» победой Сергея Собянина. При этом он сослался на данные экзит-полов, согласно которым действующий градоначальник набирает 74% голосов.

Сама избирательная кампания проходила в сложных условиях, отметил премьер. «Потому что в обществе в настоящий момент проходит острая, политическая общественная дискуссия, обсуждается целый ряд изменений, включая изменения в пенсионное законодательство», — сказал Медведев. Кроме того, отметил Медведев, сама кампания была масштабной, а партия принимала участие в выборах во всех регионах, где проводилось голосование. «Это большой и серьезный труд, и я хочу всех, кто принимал в этом участие, сердечно поблагодарить», — добавил он.

Единый день голосования состоялся в России 9 сентября. Избирательные участки закрылись в 22:00. В Москве, по данным экзит-пола, озвученным главой штаба Собянина, действующий градоначальник побеждает с результатом 74% при явке 28%. Второе место согласно результатам экзит-полла, занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, получивший, по предварительным данным, 10% голосов.

По состоянию на 22:30 мск предварительные результаты выборов опубликовали избирательные комиссии 13 из 16 регионов, где проходили выборы в местные парламенты. В четырех из них: Ульяновской, Иркутской и Ивановской областях, а также в Республике Хакасия — в голосовании по партийным спискам лидирует КПРФ, в остальных «Единая Россия». Худший результат у «Единой России» в Ульяновской области — там партия власти набрала 24,24% голосов при явке в 33,3%, а за КПРФ, по предварительным данным, отдали голоса 41,8% избирателей. Лучший результат у «Единой России» в Кемеровской области: за ее кандидатов по партийным спискам проголосовали 67,16% избирателей, за КПРФ в регионе отдали 8,89% голосов.