«Единая Россия» создаст Высшую партийную школу для подготовки к выборам

«Единая Россия» откроет Высшую партийную школу, где будут обучать навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе. Одна из главных задач — подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году.

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Школа партийца

Единороссы открывают Высшую партийную школу, где будут обучать потенциальных кандидатов в депутаты, партийных менеджеров и политтехнологов. О запуске проекта будет объявлено в первый день съезда «Единой России», который пройдет 7–8 декабря в Москве, рассказал РБК источник, близкий к руководству партии, и подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В школе будет четыре учебных модуля, рассказал РБК Турчак. Это «Политический лидер», предполагающий подготовку тех, кто намерен участвовать в выборах от «Единой России», «Партийный организатор» — для представителей исполкомов, «Политический менеджер» — для политтехнологов, и четвертый, предполагающий повышение квалификации для работников партийного аппарата.

Научным руководителем школы будет профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина, уточнил секретарь генсовета «Единой России». Учебная программа разрабатывалась Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), который возглавляет экс-начальник кремлевского управления внутренней политики Константин Костин.

По словам Турчака, в партии существует много разрозненных обучающих программ, которые будут интегрированы в единое направление. Без обучения в школе нельзя будет занимать руководящие должности в центральном исполкоме партии и ее региональных исполнительных комитетах, сказал секретарь генсовета «Единой России» РБК.

Модуль «Политический лидер» будет запущен непосредственно в первый день съезда 7 декабря, рассказал РБК Костин. Для желающих пройти обучение откроют регистрацию на специальном сайте. Участвовать в программе смогут только сторонники «Единой России» или члены партии, каждый предварительно должен будет получить рекомендацию либо представителя исполкома регионального отделения, либо депутата заксобрания или Госдумы от соответствующего региона. Самих депутатов Думы обучать не планируется. «Мы исходим из того, что это уже состоявшиеся политики», — пояснил Константин Костин РБК.

Общий срок обучения составит от двух до четырех месяцев в зависимости от модуля, сообщил Костин. Преподавать в Высшей партийной школе будут социологи, преподаватели политических наук и практики. «Это могут быть члены «Единой России» с успешным кейсом избирательных кампаний. Программа обучения будет носить не только теоретический, но и прикладной характер, в том числе с использованием деловых игр», — пояснил глава ФоРГО.

Подготовка к выборам и работа на рейтинг

Одна из главных задач обучения — подготовка кадров к думским выборам 2021 года. До этого пройдут два единых дня голосования, в 2019 и 2020 годах, на которых программа уже должна показать результаты, говорит Костин.

«Проведение избирательных кампаний будет усложняться. «Единая Россия» должна быть готова к волатильности рейтингов, росту конкуренции, ухудшению социального самочувствия граждан, — рассуждает глава ФоРГО. — Если мы говорим о 2021 годе, то партии придется вести большое количество кампаний — по региональным группам и в 225 одномандатных округах. «Единой России» необходима соответствующая политическая инфраструктура». Если единороссы хотят выигрывать выборы, то они должны иметь соответствующих специалистов, которых на политическом рынке сейчас почти нет, резюмирует Костин.

Высшая партийная школа не образовательное учреждение, а образовательная программа, поясняет глава ФоРГО. Все затраты будут финансироваться из бюджета «Единой России». Какую сумму планируется израсходовать, Турчак и Костин отвечать отказались. Костин заверил, что все расходы будут прозрачными и сумму можно будет увидеть в финансовом отчете партии.

В условиях снижающихся рейтингов «Единая Россия» пытается искать новые варианты действий — и это хорошо, считает политтехнолог Екатерина Курбангалеева.

«Обучение особенно полезно, когда меняется политическая ситуация. Партии нужно взращивать людей, которые бы обладали хотя бы азами понимания, как реагировать на события, знали, как работать с информационным полем, с властью», — отмечает Курбангалеева. Единороссы пытаются воспитать если не профессионалов, то полупрофессионалов с наличием политических и политтехнологических навыков, констатирует эксперт.

Текущие социально-экономические тренды являются долгосрочными, снижение рейтингов партии остановилось, но нынешние уровни теперь являются новой нормальностью, констатирует председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

«Административные технологии на выборах работают все меньше, и требуется больше компетенций для открытых электоральных кампаний. Партия должна будет все ближайшие годы работать в этих условиях и, соответственно, в условиях более высокой конкуренции. Поэтому подготовка партийных кадров, кандидатов, технологов к эффективной работе в этой новой политической реальности — задача достаточно актуальная и важная», — считает глава ИСЭПИ.

Тем не менее успех на выборах, в том числе на стратегически главных выборах в Госдуму, будет зависеть не только от работы самой партии, но и от того, как будет меняться в ближайшие годы партийная система, какова окажется конфигурация выборов в 2021 году, как обновятся основные оппоненты, будут ли возвращены избирательные блоки и так далее, продолжает Бадовский. «Но чем более подготовленными будут партийные кадры, тем лучше будет готова партия власти к разным сценариям выборов», — заключает он.