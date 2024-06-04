Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Президент Владимир Путин потребовал определиться с объемами наиболее востребованных видов вооружений.
«Вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал президент.
Шойгу не вошел в обновленное правительство. Путин назначил его секретарем Совбеза и одновременно своим замом в комиссии по ВПК. Министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, курировавший экономический блок.
Новый секретарь Совбеза отмечал, что его главной задачей остается военная операция, а также производство боеприпасов и военной техники. На новом месте Шойгу будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которую в мае вывели из-под Минобороны — теперь она подчиняется напрямую президенту.
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