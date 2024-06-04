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Политика ,  
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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Координатору работы по развитию ОПК предстоит решать на новом посту «разноплановые вопросы», отметил Путин
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Президент Владимир Путин потребовал определиться с объемами наиболее востребованных видов вооружений.

«Вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал президент.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Шойгу не вошел в обновленное правительство. Путин назначил его секретарем Совбеза и одновременно своим замом в комиссии по ВПК. Министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, курировавший экономический блок.

Новый секретарь Совбеза отмечал, что его главной задачей остается военная операция, а также производство боеприпасов и военной техники. На новом месте Шойгу будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которую в мае вывели из-под Минобороны — теперь она подчиняется напрямую президенту.

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Сергей Шойгу Владимир Путин ОПК Совет безопасности Минобороны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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