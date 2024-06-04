В Грузии предложили запретить «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки
В парламент Грузии 4 июня внесут пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Его слова приводит портал «Грузия online».
Пакет включает в себя основной законопроект и 18 связанных с ним поправок к действующим законам Грузии, в том числе о труде и образовании, уточнил Папуашвили.
По данным портала, эта инициатива, в том числе, предполагает:
- запрет на регистрацию однополых браков;
- запрет на усыновление/удочерение детей лицами, изменившим свой пол или имеющим нетрадиционную ориентацию;
- запрет на указание в документах отличного от биологического пола;
- запрет операций и других медицинских манипуляций по смене пола;
- запрет на «ЛГБТ-пропаганду» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ;
- запрет на «публичные собрания и демонстрации, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста»;
- признание недействительными правила всех государственных или частных учреждений, «направленные на нивелирование биологического пола человека». Например, запреты на использование терминов «отец» и «мать».
Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.
Пакет законопроектов будет рассмотрен в первом чтении в ходе весенней сессии парламента и окончательно будет принят осенью, отметил Папуашвили. Он также призвал всех желающих принять участие в обсуждении этой инициативы.
28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Авторы инициативы отмечали, что он направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет в том числе о некоммерческих организациях и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае их отказа от регистрации в соответствующем реестре предусмотрены штрафы в размере 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).
заявлял представитель Госдепа Мэтью Миллер.
В Кремле сочли необоснованной мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сейчас практически все государства борются с иноагентами, при этом первыми в этом вопросе были США.
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