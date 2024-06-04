 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Грузии предложили запретить «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки

Парламент Грузии рассмотрит запрет на «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки
Парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов, который в том числе предусматривает запреты на однополые браки, операции по смене пола и «ЛГБТ-пропаганду». Ранее был принят закон об иноагентах, который называли «русским»
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В парламент Грузии 4 июня внесут пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Его слова приводит портал «Грузия online».

Пакет включает в себя основной законопроект и 18 связанных с ним поправок к действующим законам Грузии, в том числе о труде и образовании, уточнил Папуашвили.

По данным портала, эта инициатива, в том числе, предполагает:

  • запрет на регистрацию однополых браков;
  • запрет на усыновление/удочерение детей лицами, изменившим свой пол или имеющим нетрадиционную ориентацию;
  • запрет на указание в документах отличного от биологического пола;
  • запрет операций и других медицинских манипуляций по смене пола;
  • запрет на «ЛГБТ-пропаганду» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ;
  • запрет на «публичные собрания и демонстрации, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста»;
  • признание недействительными правила всех государственных или частных учреждений, «направленные на нивелирование биологического пола человека». Например, запреты на использование терминов «отец» и «мать».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

Пакет законопроектов будет рассмотрен в первом чтении в ходе весенней сессии парламента и окончательно будет принят осенью, отметил Папуашвили. Он также призвал всех желающих принять участие в обсуждении этой инициативы.

28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Авторы инициативы отмечали, что он направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет в том числе о некоммерческих организациях и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае их отказа от регистрации в соответствующем реестре предусмотрены штрафы в размере 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

В Грузии рассказали, что грозит нарушителям закона об иноагентах
Политика
Фото:Михаил Егиков / ТАСС
Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Тбилиси, Батуми и других крупных городах республики. Грузинские правозащитники сравнивали его с российским законом об иностранных агентах, который изначально был направлен против НКО, занимавшихся политической деятельностью и получавших средства из-за границы, но впоследствии в реестр стали добавлять адвокатов, СМИ, журналистов, правозащитников, а для попадания в список было достаточно, чтобы Минюст увидел «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием». В США и ЕС к этому документу отнеслись негативно. Это помешает евроинтеграции Грузии, заявлял представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В Кремле сочли необоснованной мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сейчас практически все государства борются с иноагентами, при этом первыми в этом вопросе были США.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия ЛГБТ однополые браки законопроект парламент
Материалы по теме
В США заявили о введении визовых санкций против Грузии «без колебаний»
Политика
Премьер Грузии рассказал, кто финансировал последние протесты в стране
Политика
Спикер парламента Грузии подписал закон об иностранных агентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 16:40
В Грузии предложили запретить «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки Политика, 17:49
Как расширяются возможности платежных сервисов Отрасли, 17:45
Греф назвал срок открытия первых отделений Сбербанка в новых регионах Бизнес, 17:45
МЭА предупредило об отставании мира от цели по выработке чистой энергии Экономика, 17:40
Курский суд национализировал бывшие активы производителя водки «Хортиця» Бизнес, 17:40
SZ узнала, что строительство Nord Stream 2 удалось благодаря Байдену Политика, 17:40
Ушаков назвал участников пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ Политика, 17:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Федерация дзюдо России назвала состав на Олимпиаду Спорт, 17:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:30
Почему партия Моди показала на выборах наихудший результат за 15 лет Политика, 17:26
Моор назвал мотивы пытавшегося поджечь храм в Тюмени Общество, 17:19
Клуб КХЛ подписал контракт с экс-одноклубником Капризова Спорт, 17:12
Байден допустил отказ Украине во вступлении в НАТО Политика, 17:12
Чемпион Шотландии по боксу умер в 28 лет от полученных в ДТП травм Спорт, 17:06