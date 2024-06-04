В Грузии предложили запретить «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки

Парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов, который в том числе предусматривает запреты на однополые браки, операции по смене пола и «ЛГБТ-пропаганду». Ранее был принят закон об иноагентах, который называли «русским»

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В парламент Грузии 4 июня внесут пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Его слова приводит портал «Грузия online».

Пакет включает в себя основной законопроект и 18 связанных с ним поправок к действующим законам Грузии, в том числе о труде и образовании, уточнил Папуашвили.

По данным портала, эта инициатива, в том числе, предполагает:

запрет на регистрацию однополых браков;

запрет на усыновление/удочерение детей лицами, изменившим свой пол или имеющим нетрадиционную ориентацию;

запрет на указание в документах отличного от биологического пола;

запрет операций и других медицинских манипуляций по смене пола;

запрет на «ЛГБТ-пропаганду» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ;

запрет на «публичные собрания и демонстрации, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста»;

признание недействительными правила всех государственных или частных учреждений, «направленные на нивелирование биологического пола человека». Например, запреты на использование терминов «отец» и «мать».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

Пакет законопроектов будет рассмотрен в первом чтении в ходе весенней сессии парламента и окончательно будет принят осенью, отметил Папуашвили. Он также призвал всех желающих принять участие в обсуждении этой инициативы.

28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Авторы инициативы отмечали, что он направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет в том числе о некоммерческих организациях и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае их отказа от регистрации в соответствующем реестре предусмотрены штрафы в размере 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Тбилиси, Батуми и других крупных городах республики. Грузинские правозащитники сравнивали его с российским законом об иностранных агентах, который изначально был направлен против НКО, занимавшихся политической деятельностью и получавших средства из-за границы, но впоследствии в реестр стали добавлять адвокатов, СМИ, журналистов, правозащитников, а для попадания в список было достаточно, чтобы Минюст увидел «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием». В США и ЕС к этому документу отнеслись негативно. Это помешает евроинтеграции Грузии, заявлял представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В Кремле сочли необоснованной мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сейчас практически все государства борются с иноагентами, при этом первыми в этом вопросе были США.