Экзитполы показали уверенную победу альянса Моди на выборах в Индии

Заключительный этап парламентских выборов в Индии завершился 1 июня. Итоги голосования будут подведены 4 июня. Крупнейшие экзитполы показали уверенную победу альянса Моди, однако оппозиция заявила о недоверии к этим данным

Нарендра Моди (Фото: Harish Tyagi / EPA / ТАСС)

Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической Партией Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди, может получить большинство в две трети в нижней палате парламента, состоящей из 543 членов, следует из результатов пяти крупнецших экзитполов страны, передает Reuters.

Агентство напоминает, что в индийском парламенте для создания правящего большинства необходимо иметь простое большинство, или как минимум 272 члена. Большинство в две трети голосов позволит правительству в том числе вносить поправки в Конституцию.

Согласно данным пяти крупнейших экзитполов Индии, которые проанализировал Reuters, НДА может получить от 353 до 401 места в парламенте, что даже выше вожиданий аналитиков. На всеобщих выборах 2019 года НДА получила 353 места, из которых на долю БДП приходилось 303.

Экзитпол — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки. В Индии, где проживает свыше 1,4 млрд человек, правом голоса обладают свыше 960 млн — это больше населения Евросоюза, Соединенных Штатов и России, вместе взятых.

Оппозиционный альянс I.N.D.I.A., возглавляемый партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахула Ганди, вероятно, получит от 125 до 182 мест. Представители оппозиции в разговоре с ANI отвергли данные экзитполов и назвали их «префиксами». «У нас есть представление о том, сколько мест мы выиграем, и это не будет ни на одно место меньше, чем 259», — заявила глава отмела социальных сетей ИНК Суприя Шринате.

Заключительный этап парламентских выборов в Индии завершился 1 июня. Итоги голосования будут подведены 4 июня. Противники Моди строили свою предвыборную кампанию на критике действующего правительства за растущее социально-экономическое неравенство, безработицу среди молодежи и коррупцию. ИНК также пообещал в случае победы провести первую за почти столетие покастовую перепись населения, чтобы затем расширить программы поддержки для представителей низших каст.

В избирательной кампании БДП основной акцент был сделан не на кастовых, а на религиозных различиях. Моди обвинил оппозицию в стремлении разобщить индусов и «отнять» у них богатства и блага, чтобы раздать мусульманам, которых он назвал «понаехавшими» с большим числом детей. Ислам исповедуют порядка 200 млн жителей Индии. В недавнем интервью телеканалу NDTV политик также заявил о своем божественном предназначении. «Я убежден, что Бог послал меня с определенной целью, и когда эта цель будет достигнута, моя работа будет завершена», — сказал он.