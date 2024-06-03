 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экзитполы показали уверенную победу альянса Моди на выборах в Индии

Заключительный этап парламентских выборов в Индии завершился 1 июня. Итоги голосования будут подведены 4 июня. Крупнейшие экзитполы показали уверенную победу альянса Моди, однако оппозиция заявила о недоверии к этим данным
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Harish Tyagi / EPA / ТАСС)

Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической Партией Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди, может получить большинство в две трети в нижней палате парламента, состоящей из 543 членов, следует из результатов пяти крупнецших экзитполов страны, передает Reuters.

Агентство напоминает, что в индийском парламенте для создания правящего большинства необходимо иметь простое большинство, или как минимум 272 члена. Большинство в две трети голосов позволит правительству в том числе вносить поправки в Конституцию.

Согласно данным пяти крупнейших экзитполов Индии, которые проанализировал Reuters, НДА может получить от 353 до 401 места в парламенте, что даже выше вожиданий аналитиков. На всеобщих выборах 2019 года НДА получила 353 места, из которых на долю БДП приходилось 303.

Экзитпол — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки. В Индии, где проживает свыше 1,4 млрд человек, правом голоса обладают свыше 960 млн — это больше населения Евросоюза, Соединенных Штатов и России, вместе взятых.

Оппозиционный альянс I.N.D.I.A., возглавляемый партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахула Ганди, вероятно, получит от 125 до 182 мест. Представители оппозиции в разговоре с ANI отвергли данные экзитполов и назвали их «префиксами». «У нас есть представление о том, сколько мест мы выиграем, и это не будет ни на одно место меньше, чем 259», — заявила глава отмела социальных сетей ИНК Суприя Шринате.

В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов
Политика
Фото:Sahiba Chawdhary / Reuters

Заключительный этап парламентских выборов в Индии завершился 1 июня. Итоги голосования будут подведены 4 июня. Противники Моди строили свою предвыборную кампанию на критике действующего правительства за растущее социально-экономическое неравенство, безработицу среди молодежи и коррупцию. ИНК также пообещал в случае победы провести первую за почти столетие покастовую перепись населения, чтобы затем расширить программы поддержки для представителей низших каст.

В избирательной кампании БДП основной акцент был сделан не на кастовых, а на религиозных различиях. Моди обвинил оппозицию в стремлении разобщить индусов и «отнять» у них богатства и блага, чтобы раздать мусульманам, которых он назвал «понаехавшими» с большим числом детей. Ислам исповедуют порядка 200 млн жителей Индии. В недавнем интервью телеканалу NDTV политик также заявил о своем божественном предназначении. «Я убежден, что Бог послал меня с определенной целью, и когда эта цель будет достигнута, моя работа будет завершена», — сказал он.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Индия Нарендра Моди парламентские выборы экзитполы
Материалы по теме
В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов
Политика
Как кастовый вопрос и дипфейки раскололи Индию в разгар выборов
Политика
Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Партия Morena объявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики Политика, 04:55
Экзитполы показали уверенную победу альянса Моди на выборах в Индии Политика, 04:39
Итальянский бизнес заявил о блокировке грузов в Россию Литвой и Польшей Бизнес, 04:32
В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама Политика, 04:14
Эксперты назвали сложности перехода Финляндии с русской колеи для поездов Общество, 04:00
В США обсудят законопроект об ответе на действия МУС в отношении Израиля Политика, 03:55
При наезде машины на переходе в Нальчике погибли отец и двое детей Общество, 03:42
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин Общество, 03:18
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 03:14
«Ъ» узнал о передаче российского бизнеса польской Hansa дистрибутору Бизнес, 03:11
Детские рисунки с гладиаторами в Помпеях. Видео Общество, 03:00
Как банки зарабатывали в России в последние годы. Инфографика Финансы, 03:00
Минобороны Сирии заявило о погибших при авиаударе Израиля по Алеппо Политика, 02:51
В РПЦ захотели запретить товарные знаки с религиозной символикой Общество, 02:27