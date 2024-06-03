Власти обсудили отставку главы Алтая

Республика Алтай может стать восьмым регионом России, где за последний месяц прошла смена губернатора. Возглавляющий ее с 2019 года Олег Хорохордин покинет свой пост, говорят источники РБК и «Ведомостей»

Олег Хорохордин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава республики Алтай Олег Хорохордин может покинуть свой пост, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Два источника РБК, знакомые с кадровыми перестановками, также говорят, что Хорохордин покинет пост.

Хорохордин — единственный губернатор с истекающим сроком полномочий, который пока не был на встрече с президентом Владимиром Путиным по поводу переизбрания на новый губернаторский срок.

Хорохордин — уроженец села Глушинка соседнего Алтайского края (столица региона — Барнаул, а республики Алтай — Горно-Алтайск). До начала 2000-х он работал на разных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой».

В 1999 году окончил Алтайскую академию экономики и права, в 2002–2006-м работал в аппарате полпреда в Центальном федеральном округе Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012-го возглавлял совет «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате на тот момент вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова.

В 2018 году Хорохордин принял участие во втором потоке «школы губернаторов».

Врио главы республики Алтай он был назначен президентом Путиным в марте 2019-го после отставки предыдущего губернатора Александра Бердникова, который был руководителем региона 13 лет. В сентябре того же года на выборах Хорохордин набрал 58,82% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%).

За последнюю неделю еще два губернатора ушли в отставку: это глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (последняя женщина — глава региона в стране) и руководитель Самарской области Дмитрий Азаров. Путин назначил врио губернатора ХМАО бывшего мэра Тюмени Руслана Кухарука, а врио главы Самарской области — бывшего премьера Тульской области Вячеслава Федорищева, который на нынешний момент является самым молодым губернатором. Ему 34 года.

Ранее самым молодым губернатором был экс-руководитель Калининградской области Антон Алиханов (пришел на пост в 30 лет), ушедший в правительство на пост министра промышленности и торговли. Врио губернатора назначен замминистра промышленности Алексей Беспрозванных.

Из-за перехода на работу в кабинет министров сменились главы еще четырех регионов: