МИД прокомментировал сообщения об отказе талибов ехать на ПМЭФ
Представители правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил «РИА Новости» директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.
По словам дипломата, в Россию в сопровождении нескольких человек едет министр труда афганского правительства, он «уже в пути».
Утром 4 июня телеграм-канал News Media Room сообщил, что на ПМЭФ отказалась ехать делегация талибов, которая в мае посещала форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. По данным Mash, когда они прибыли в Москву и отправились на пересадку на рейс до Казани, у пограничников возникли вопросы к талибам. Дальше пропустили часть делегации, а остальным пришлось провести неделю в стерильной зоне Шереметьево. Как пишет News Media Room, в аэропорту им аннулировали визы.
«Мы уважаем российское государство, работаем по закону, но причины отказа нам непонятны. Нас интересует только работа, не политика. Делегация, которую тогда не пропустили, тоже такого мнения. <...> В этом году мы точно не приедем в Петербург», — сказал каналу заместитель председателя торгово-промышленной палаты Афганистана Харфи Мухаммад, добавив, что приедет в Россию, когда будет уверен, что ему разрешат въезд.
Российская сторона в конце мая пригласила представителей «Талибана» на ПМЭФ, который пройдет с 5 по 8 июня. Тогда же в МИДе сообщили, что вместе с Минюстом поддерживают исключение движения из списка запрещенных организаций, куда оно попало в 2003 году. Инициатива об исключении движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций связана с тем, что оно обладает реальной властью в Афганистане, объяснял глава МИД России Сергей Лавров.
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