Делегация талибов вылетела в Казань после уничтожения дрона в Татарстане
Делегация правительства Афганистана, которое возглавляет движение «Талибан» (признано запрещенной в России террористической организацией), вылетела из Москвы в Казань, где проходит форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщили ТАСС в посольстве Афганистана в России.
«Делегация уже направляется в Казань, вылет состоялся после небольшой задержки», — рассказал собеседник агентства в диппредставительстве.
Он также добавил, что на борту находится исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи, который примет участие в форуме.
15 мая около 7:30 аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу. В Росавиации объяснили, что такие меры были приняты «для обеспечения безопасности полетов». Позднее представитель ведомства уточнил, что в 09:40 были сняты ограничения на работу аэропорта Казани, в 10:05 — на работу аэропорта Нижнекамска.
По данным Минобороны России, во время действия ограничений средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.
Позже пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила РБК, что проверка боеготовности в Верхнеуслонском районе республики «прошла успешно».
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