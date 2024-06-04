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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом сообщил о понимании Киевом ограничений на удары по России

Сюжет
Военная операция на Украине
США ограничили возможность ВСУ применять американское оружие по целям в России, и Киев это понимает, вряд ли география ударов изменится в ближайшие месяцы, оценили в Белом доме. Москва предупреждает об опасных последствиях
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинские власти понимают инструкции США по территориальным ограничениям применения американского оружия, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Пока, продолжил он, нет информации о возможных дипломатических контактах США и России по этому поводу. По его словам, Вашингтон готов обсуждать расширение географии ударов по территории России, но вряд ли «этот общий подход изменится в ближайшие недели и месяцы».

Сейчас ВСУ могут применять вооружение лишь точечно и в ограниченных масштабах, описал Кирби: «Если они знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты».

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Фото:Florian Gaertner / Global Look Press

США с начала российско-украинского конфликта поставляли Киеву оружие с условием, что его не будут применять по территории России. После майского продвижения российской армии в Харьковской области украинским чиновникам удалось убедить Вашингтон ослабить запреты для нанесения ответных ударов неподалеку от границы. Ограничения ослабили 31 мая, Пентагон по поручению Белого дома передал Киеву точные инструкции через генерала НАТО.

Как выяснила Washington Post, для этого потребовался полуторачасовой разговор, где чиновники из Киева рассказали и потерях ВСУ, а существенно процесс одобрения ускорил госсекретарь Энтони Блинкен. Первым оружием, которым ВСУ воспользовались после одобрения США, стали тем же вечером установки HIMARS для целей в Белгородской области. Минобороны России отчитывалось о перехвате снарядов.

Российская сторона предупреждает об опасных последствиях, которыми грозит снятие ограничений. В то же время, говорил представитель президента Дмитрий Песков, «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий.

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