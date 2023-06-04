Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном

Премьер-министр Израиля прокомментировал недавнее решение МАГАТЭ прекратить расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в иранском Фордо, обвинив организацию в капитуляции перед Тегераном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в капитуляции перед властями Ирана из-за решения агентства закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо, передает The Jerusalem Post.

«Иран продолжает лгать Международному агентству по атомной энергии. Капитуляция агентства перед иранским давлением — черное пятно на его репутации», — сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху отметил, что поведение представителей МАГАТЭ дает понимание Ирану того, что они могут не отвечать за нарушения и могут дальше «продолжать обманывать» международное сообщество. Он также напомнил, что именно Тель-Авив открыл миру глаза на ядерную деятельность Тегерана пять лет назад. Тогда, по его словам, в Израиль привезли секретный иранский ядерный архив.

«Эта информация недвусмысленно доказывала, что Иран нарушает соглашения о надзоре и обогащает уран в военных, а не в невинных гражданских целях. С тех пор оправдания Ирана относительно обнаружения ядерных материалов в запрещенных местах не только ненадежны, но и технически невозможны», — подчеркнул премьер.

В конце мая Associated Press со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ сообщило, что у организации больше нет вопросов к Ирану по поводу обнаружения частиц урана на двух ядерных объектах. Отмечалось, что агентство прекратило расследование дела об обогащении урана до 83,7%, частицы которого, предположительно, нашли на подземном объекте в Фордо.

Кроме того, инспекторы МАГАТЭ прекратили расследование о происхождении искусственного урана на ядерном объекте в Мериване, расположенном примерно в 525 км к юго-востоку от Тегерана. Именно об этом объекте Нетаньяху рассказал всему миру в 2019 году, заявив, что он является частью незадекларированной программы Ирана по созданию ядерного оружия.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Страны обязались не вводить санкции против Ирана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия и сокращения числа ядерных центрифуг. В 2018 году Дональд Трамп, в то время президент США, решил выйти из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения. В ответ тот отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня.



В сентябре 2021 года Байден выразил желание вернуться к сделке с Ираном, но последующие переговоры пока не привели к новому соглашению.

О том, что специалисты МАГАТЭ нашли в Иране уран, обогащенный до рекордных 84% — уровня, чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия, в феврале прошлого года также сообщал Bloomberg. По данным агентства, этим заинтересовались представители организации пытались выяснить, каким образом Ирану за столь короткое время удалось вывести обогащение урана на рекордные уровни.

Обогащение урана — технологический процесс увеличения в нем доли изотопа 235U. Если уран обогащен на 20% и более, его называют высокообогащенным, или оружейным ураном. Как отмечает Bloomberg, для создания ядерного оружия необходим уран, обогащенный до 90%.

В марте МАГАТЭ заявило, что у него нет данных, которые могли бы подтвердить производство Ираном ядерного оружия. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси говорил, что само по себе наличие обогащенного урана не говорит о производстве ядерного оружия. До этого иранская сторона разрешила МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу и обещала предоставить доступ к трем ядерным объектам.