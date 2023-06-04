На акциях в поддержку Навального прошли задержания

Несколько десятков человек были задержаны в российских городах на несогласованных с властями акциях в поддержку Алексея Навального

Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

На Пушкинской площади в Москве прошли задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые вышли на пикеты в день его рождения, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак. Были задержаны около 20 человек.

Выходы из метро на Пушкинскую площадь днем были перекрыты полицией, у людей проверяли документы и вещи, писал канал «Осторожно, Москва».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и пресс-службу МВД.

Региональные СМИ сообщили о несогласованных акциях и задержаниях также в Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Перми и других российских городах, в том числе в формате одиночных пикетов.

В предыдущие разы перед проведением несогласованных акций МВД и Генпрокуратура призывали россиян воздержаться от участия в них и напоминали об ответственности.

Пикеты и митинги в поддержку Навального проходили за рубежом, в том числе в Тбилиси, Ереване, Риге, Берлине, Сиднее, Токио, Софии, Белграде и др.

Навальный, которому в воскресенье исполнилось 47 лет, с февраля 2021 года находится в колонии. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально оппозиционер отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года. Но в июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому он получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в ИК строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.



С тех пор против Навального завели дела о создании и участии в экстремистском сообществе и о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Он не признает вину ни по одному из предъявленных ему обвинений и называет эти дела политическими.