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Аксенов сообщил о девяти атаковавших Крым беспилотниках
Аксенов: над Крымом за ночь сбили пять беспилотников, четыре подавили РЭБ
В Крыму силы ПВО за ночь сбили пять беспилотников, сообщил глава региона Сергей Акасенов в своем телеграм-канале.
«Еще 4 — заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал он. В результате падения одного из дронов выбило стекла в трех домах в частном секторе и двух автомобилях в Джанкое.
На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся беспилотник. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.
«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил он.
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