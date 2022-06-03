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Минобороны заявило о размещении ВСУ опорных пунктов в гражданских зданиях

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украинские военные оборудовали в двух школах города Николаевка, который находится в 20 км от Славянска, опорные пункты и разместили там вооружения, говорится в сообщении российского Минобороны.

«В Николаевке Донецкой народной республики в зданиях школы № 3 и школы-интерната для детей-сирот № 7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО (реактивные системы залпового огня. — РБК)», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, местных жителей украинские военнослужащие «под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях».

Ведомство указало, что ВСУ ведут обстрелы из переоборудованных таким образом гражданских объектов, тем самым «провоцируя» российских военнослужащих на ответный огонь, а затем пытаясь «возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о «злодеяниях русских».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Минобороны перечислило еще несколько населенных пунктов, где украинские военные размещаются в гражданских объектах. Это город Золотое в ЛНР, где огневые позиции и снайперские точки оборудованы в многоквартирных домах, город Краматорск в ДНР, где опорный пункт оборудовали в здании машиностроительного лицея, село Марчихина Буда Сумской области, где огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО находятся в здании местной школы.

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