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Военная операция на Украине ,  
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Минздрав ДНР сообщил о 3,5 тыс. погибших жителей с 24 февраля

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

C начала боевых действий в Донбассе в 2014 году умерли 8,6 тыс. жителей ДНР, из них не менее 3,5 тыс. погибли после начала военной операции России. Об этом сообщил начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников, передает «РИА Новости».

«За восемь лет было исследовано 5100–5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тыс.», — сказал Калашников.

Он отметил, что в 2014–2015 годы мирные жители составляли 60% от погибших при обстрелах. Учет умерших начали вести и на территориях, которые ДНР взяла под контроль после начала российской военной операции.

ООН сообщила о более чем 4 тыс. жертв конфликта на Украине
Политика
Фото:Emilio Morenatti / AP

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после протестов на Майдане и смены власти. Тогда пророссийские активисты начали захватывать административные здания в Донецкой и Луганской областях, призывать к референдумам о независимости. В ответ переходное правительство Украины начало антитеррористическую операцию. В то время бои велись между ополченцами и украинскими военными.

В январе 2022 года статистику по погибшим в Донбассе за восемь лет опубликовало и управление ООН по правам человека (.pdf). По подсчетам организации, с 14 апреля 2014 года по 31 декабря 2021 года в Донбассе умерли 3 404 мирных жителя, 4,4 тыс. украинских военных и 6,5 тыс. членов военных группировок. Ранения получили 7–9 тыс. гражданских лиц, 12,8–14,2 тыс. украинских военных и 15,8–16,2 членов батальонов. При этом число умерших и пострадавших снижалось с 2017 года и к 2021 году достигло минимума.

В феврале Следственный комитет России оценивал число погибших мирных жителей в 2,6 тыс. человек, раненых — 5,5 тыс.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Одной из целей военных действий — «прекратить геноцид населения Донбасса», заявил президент Владимир Путин.

С конца февраля по 30 мая на Украине погибли 4 113 мирных жителей, из них 264 ребенка, сообщило управление ООН. Еще 4916 получили ранения.

На территории ДНР и ЛНР погибли 144 человека, пострадали — 576. На подконтрольных Украине территориях Донбасса умерли 2 193 жителя, еще 2 232 ранены. Другие случаи зафиксированы в Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.

Теги
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