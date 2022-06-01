Минздрав ДНР сообщил о 3,5 тыс. погибших жителей с 24 февраля

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

C начала боевых действий в Донбассе в 2014 году умерли 8,6 тыс. жителей ДНР, из них не менее 3,5 тыс. погибли после начала военной операции России. Об этом сообщил начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников, передает «РИА Новости».

«За восемь лет было исследовано 5100–5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тыс.», — сказал Калашников.

Он отметил, что в 2014–2015 годы мирные жители составляли 60% от погибших при обстрелах. Учет умерших начали вести и на территориях, которые ДНР взяла под контроль после начала российской военной операции.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после протестов на Майдане и смены власти. Тогда пророссийские активисты начали захватывать административные здания в Донецкой и Луганской областях, призывать к референдумам о независимости. В ответ переходное правительство Украины начало антитеррористическую операцию. В то время бои велись между ополченцами и украинскими военными.

В январе 2022 года статистику по погибшим в Донбассе за восемь лет опубликовало и управление ООН по правам человека (.pdf). По подсчетам организации, с 14 апреля 2014 года по 31 декабря 2021 года в Донбассе умерли 3 404 мирных жителя, 4,4 тыс. украинских военных и 6,5 тыс. членов военных группировок. Ранения получили 7–9 тыс. гражданских лиц, 12,8–14,2 тыс. украинских военных и 15,8–16,2 членов батальонов. При этом число умерших и пострадавших снижалось с 2017 года и к 2021 году достигло минимума.

В феврале Следственный комитет России оценивал число погибших мирных жителей в 2,6 тыс. человек, раненых — 5,5 тыс.

Читайте на РБК Pro Pro Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе Статьи Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи Pro McDonald’s: бурный подъем в в I кв., уход из России и ожидание инфляции McDonald’s: бурный подъем в в I кв., уход из России и ожидание инфляции Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Одной из целей военных действий — «прекратить геноцид населения Донбасса», заявил президент Владимир Путин.

С конца февраля по 30 мая на Украине погибли 4 113 мирных жителей, из них 264 ребенка, сообщило управление ООН. Еще 4916 получили ранения.

На территории ДНР и ЛНР погибли 144 человека, пострадали — 576. На подконтрольных Украине территориях Донбасса умерли 2 193 жителя, еще 2 232 ранены. Другие случаи зафиксированы в Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.