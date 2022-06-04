В Балтийском море пройдут учения НАТО с участием 45 кораблей

Учения Baltops 2022 пройдут с 5 по 17 июня, в них примут участие 14 стран НАТО и государства-партнеры Швеция и Финляндия, в мае подавшие заявку на вступление в альянс

Фото: U.S. Navy / Global Look Press

В Балтийском море с 5 по 17 июня пройдут ежегодные военные учения НАТО Baltops 2022, сообщается на сайте альянса. Они приурочены к 500-летию Военно-морских сил Швеции.

В маневрах примут участие 14 стран НАТО и государства-партнеры Швеция и Финляндия, а также более 7 тыс. военнослужащих, 75 самолетов и 45 кораблей, в том числе американский авианосец USS Kearsarge.

Координация действий будет осуществляться центром управления действиями авиации в Удеме (Германия). Учения начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле.

Натовские страны, а также Швеция и Финляндия отработают совместные действия в воздухе, на суше и море. Они включают десантные операции, операции по обеспечению судоходства, перехват, борьбу с подводными лодками, противоминную защиту, медицинскую эвакуацию в море.

Командующие Военно-воздушными силами Финляндии и Швеции генерал-майор Юха-Пекка Керянен и генерал-майор Карл Йохан Эдстрем обсудили с натовскими партнерами более тесную интеграцию своих ВВС. В частности, речь зашла о заявках Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, обсуждалась и потенциальная интеграция воздушного пространства Финляндии и Швеции в механизмы патрулирования воздушного пространства НАТО.

Перед началом учений глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил в Стокгольме, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу поставит Россию в «трудное военное положение», его слова приводит Reuters. В случае их вступления береговая линия Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружена натовскими странами. «Поэтому это будет очень проблематично для них с военной точки зрения и будет очень выгодно для НАТО», — сказал Милли.

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В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. С этим не согласна Турция.

Президент Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что у России «нет проблем с этими государствами», поэтому их членство в альянсе не создает непосредственной угрозы для России. Однако Москва отреагирует «соответствующим образом» в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории этих стран, предупредил он.

В российском МИДе, в свою очередь, отметили, что Москва не собирается мириться с продвижением альянса на север Европы. «Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно, так же как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше», — сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.