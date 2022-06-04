Спикер Рады выразил надежду на получение подводных лодок от Германии
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт и попросил ее предоставить Киеву подводные лодки, сообщает пресс-служба украинского парламента.
«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — сказал Стефанчук, попросив Ламбрехт усилить принятие решений в сфере безопасности.
Он также выразил надежду на поставки системы IRIS-T (ракета класса «воздух — воздух» малой дальности. — РБК) в кратчайшие сроки.
До 24 февраля Германия отказывалась поставлять оружие на Украину, однако позже Берлин изменил свою позицию. В конце марта агентство DPA сообщало, что Германия направила Киеву 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также несколько миллионов патронов для стрелкового оружия.
В середине апреля канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из резервов. Он также отказался поставлять Киеву танки «Леопард», объяснив, что лучше отправлять на Украину старое советское вооружение, с которым знакомы военные этой страны.
28 мая вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может удовлетворить все желания Киева по оружию. При этом он обещал поставить Украине самоходные гаубицы PzH 2000, на которых украинские солдаты проходят подготовку.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они не поставляют Киеву тяжелые вооружения. По его мнению, в военном отношении власти Германии «просто подводят» Украину.
1 июня в Кремле, комментируя поставки Киеву оружия, в частности американских ракетных систем залпового огня (РСЗО), заявили, что это не способствует возобновлению мирных переговоров и «подливает масло в огонь». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия со стороны западных стран.