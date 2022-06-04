Hindu узнала о просьбе Украины к Индии стать гарантом ее безопасности
Украина обратилась к властям Индии с просьбой стать одной из стран — гарантов ее безопасности, сообщает The Hindu со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника издания, в Киеве рассчитывают получить от Нью-Дели дополнительную гуманитарную помощь, лекарства, техническую и финансовую поддержку. «Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении [Украины]», — сказал он.
Как пишет The Hindu, по состоянию на начало июня власти Индии и частные компании передали Украине более 230 т гуманитарной помощи. Со слов источника, поддержку Киеву оказали и индийские фармацевтические компании, чьи офисы расположены на территории Украины и стран Восточной Европы.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский называл Индию в числе стран, которые могли бы присоединиться к списку гарантов безопасности.
Глава российского МИДа Сергей Лавров 1 апреля заявил, что Россия ценит позицию Индии, которая «рассматривает эту ситуацию [на Украине] во всей полноте фактов, не в одностороннем виде».
На последних очных переговорах делегаций Москвы и Киева (они прошли 29 марта в Стамбуле, с тех пор переговорный процесс застопорился) украинская сторона предложила новую схему обеспечения своей безопасности вместо вступления в НАТО. Проект предполагает, что в случае нападения на Украину страны-гаранты предоставят военную помощь и вооружения, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы.
По предложению Киева, странами-гарантами должны стать государства из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, Россия, США, Франция и Великобритания), Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. Москва заявила, что не возражает против этого, но также предложила включить в этот список Белоруссию.
Готовность стать гарантами безопасности для Украины выразили Германия, Великобритания, Италия и Франция. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара в целом положительно относится к предложению. В конце марта в Белом доме США говорили, что на тот момент Вашингтон не был готов предоставить конкретные детали по этому вопросу.
Зеленский в начале апреля описал гарантии безопасности как «документ, имеющий законную силу», а не просто «клочок бумаги». По словам главы государства, гарантии должны охватывать не только санкционную политику, но и такие вопросы, как «оружие, человеческий фактор и превентивная реакция». Он считает, что получение обязательств от союзников будет иметь ключевое значение для продвижения переговорного процесса с Россией.
В конце апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры «решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить». Киеву нужен такой формат гарантий, когда решение о помощи в случае агрессии против украинской стороны будет приниматься в первые сутки, подчеркивал Зеленский.