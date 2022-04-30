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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что страны-гаранты должны помогать в кратчайшие сроки

При составлении гарантий безопасности Украина не будет дублировать положения устава НАТО, которые не были применены на практике. Вместо этого Киев потребует от стран гарантов принятия решения о помощи за сутки
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

После подписания договора, который разрабатывают Россия и Украина в обмен на отказ Киева от вступления в НАТО, страны-гаранты украинской безопасности должны будут помочь ей в случае агрессии в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, следует из видео в его Telegram.

По словам президента, Москва и Киев не собираются создавать объединение стран, которое будет дублировать структуру и функции НАТО, так как Украине нужны свои гарантии безопасности. Они должны быть основаны на реальном опыте, который Киев получил в нынешних военных действиях, а не на правилах Североатлантического альянса, не имеющих испытания на деле.

«В этом объединении [стран-гарантов] самое главное — это люди и сроки. Как бы это цинично не звучало, вы можете сберечь численность людей в зависимости от количества времени. <...> Не говорить о том, что надо собираться, решать 10 дней, еще четыре недели отсылать, еще восемь недель анализировать. Мы просто говорим со своего опыта. Нам нужны гарантии безопасности — «люди-часы», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина требует такого формата гарантий, когда решение о помощи будет приниматься в первые сутки. При этом список действий гарантов будет больше нужен не тому, на кого напали, а тому, кто собирается напасть, чтобы «знать, что его ждет», добавил украинский лидер.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Российская и украинская делегация провели ряд переговоров. Конкретные предложения делегации выработали к моменту встречи в Стамбуле 29 марта. В ответ на требование Москвы отказаться от планов по вступлению в НАТО, Киев предложил новую схему гарантий безопасности с участием постоянных членов совета безопасности ООН, в том числе России. Москва также рекомендовала включить в список и Белоруссию.

Глава российской делегации Владимир Мединский объяснял, что украинская схема безопасности предполагает отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения в стране, вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов.

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Теги
Жанна Антохина
Владимир Зеленский Украина гарантии безопасности
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в ИК «Фридом Финанс»

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