Кулеба предложил Китаю стать гарантом безопасности для Украины

Украина хочет видеть среди гарантов безопасности пятерых членов Совбеза ООН, в том числе Китай, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что Пекин призовет Москву к прекращению огня

Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Douliery / AP)

Украина надеется получить гарантии безопасности от всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), заявил в интервью агентству Xinhua глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», — сказал он.

Глава украинского МИДа выразил надежду, что Пекин призовет Москву к прекращению огня: «Это позволит нам стабилизировать ситуацию и сосредоточиться на обеспечении безопасности граждан, в том числе иностранцев».

По словам Кулебы, переговорный процесс между Москвой и Киевом «значительно осложнился» после последней очной встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле в конце марта. На них украинская сторона передала российской предложения, согласно которым Киев готов на безъядерный и внеблоковый статус в обмен на гарантии безопасности. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее говорил, что переговоры «застопорились», поскольку Киев оставил без ответа последние предложения Москвы, сформулированные с учетом комментариев украинской стороны.

Глава делегации Киева Давид Арахамия указывал, что Украина настаивает на заключении «международного договора, который будет подписан и ратифицирован всеми гарантами», в качестве которых, по его словам, могут выступить постоянные члены Совбеза ООН, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. В российском МИДе согласны, что гарантами для Украины могут стать Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Готовность взять на себя роль гарантов выразили, в частности, Германия, Италия, Франция и Великобритания.

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Кулеба накануне призвал страны-партнеры «решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев требует такого формата гарантий, когда решение о помощи в случае агрессии против украинской стороны будет приниматься в первые сутки.