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Берлускони увидел «изоляцию» позиции Запада по Украине от остального мира

Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован он остальных государств мира, считает Берлускони, указывая, что даже Турция не присоединилась к санкциям против Москвы. Он уверен, что крупнейшие страны мира не на стороне Запада
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Разная реакция стран мира на происходящее на Украине показало «горькую реальность» и обособленность западных стран от остальных государств, которые в основном не присоединились к ограничительным мерам против России, заявил экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони в интервью Il Giornale.

«То, что украинский кризис ставит перед нами, является тревожным фактом для настоящего и, прежде всего, для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего мира», — утверждает Берлускони.

Он указал, что под Западом понимаются США, страны Европы и ряд тихоокеанских государств, традиционно связанных с Вашингтоном — Япония и Австралия. Он добавил: «совсем немного [таких стран] в мире». Берлускони отметил, что даже Турция, входящая в НАТО и поставлявшая вооружения Украине, не присоединилась к санкциям против Москвы. При этом турецкие вооруженные силы являются в численном отношении второй армией альянса, Анкара играет важную роль в Средиземном море и других регионах.

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Сильвио Берлускони

Берлускони добавил, что западные страны принимают либеральную демократию как должное, однако она затрагивает менее четверти всего населения планеты. По его словам, только 1,4 млрд человек из 8 млрд живут при режимах правления, которые можно определить в качестве свободных и демократических, остальные люди «живут в условиях диктатур, автократий, олигархий, теократий авторитарных или тоталитарных систем в той или иной степени».

«Крупнейшие страны мира, Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских государств в данный момент не на стороне Запада», — заявил бывший премьер-министр Италии.

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Берлускони не в первый раз высказывается с критикой западных стран в ситуации с кризисом на Украине. В середине мая он заявил, что ни среди европейских, ни среди мировых политиков нет лидера. «Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником», — добавил экс-премьер. Он также критиковал и российские власти. В середине апреля Берлускони сказал: «я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром».

Представитель российского президента Дмитрий Песков выражал уверенность, что Россию не удастся изолировать от остального мира из-за ее размеров. «В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», — считает он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия Сильвио Берлускони Запад Украина санкции
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