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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах

Провести дистанционное электронное голосование о внесении поправок в Конституцию смогут пять регионов, в том числе Карелия и Красноярский край. Ранее сообщалось, что к такому голосованию готова только Москва
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК. Оно назначено на 4 июня.

Собеседник РБК в аппарате Центризбиркома подтвердил, что эти субъекты готовы к проведению голосования в таком формате. «Но детали еще будут обкатываться, обсуждаться с ЦИК и этими регионами», — уточнил он.

Днем ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что электронное голосование могут провести в нескольких регионах, однако не уточняла, в каких именно.

В середине марта председатель ЦИК заявляла, что такое голосование на тот момент было возможно только в Москве. В конце мая председатель петербургского горизбиркома Виктор Миненко заявлял, что не видит препятствий для начала внедрения в городе системы электронного голосования. Также возможность введения такого вида голосования допускали в Екатеринбурге.

РБК направил запросы в администрации Петербурга, Карелии, Нижегородской области и Красноярского края.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским гражданам голосовать на выборах в дистанционном режиме и по почте. Однако, комментируя эту возможность, Памфилова заявила, что голосовать по почте в ходе общероссийского голосования не получится.

«Мы на общероссийском голосовании забраковали для себя голосование по почте. Для нас это анахронизм, вчерашний день, учитывая нашу технологию «мобильного избирателя», — отмечала она.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: ЦИК, Конституция, Карелия, Красноярский край, Нижегородская область ..., Санкт-Петербург
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