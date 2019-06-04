Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

Подобный курс, считает новый украинский президент, остается важным направлением взаимодействия Киева и Варшавы. Против строительства газопровода выступали и предыдущие власти Украины. Остановить проект не раз призывал Порошенко

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил среди важных, по его мнению, направлений взаимодействия Варшавы и Киева необходимость «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток-2». Такую точку зрения он выразил, выступая на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

На европейском уровне, уверен глава государства, стороны должны тесно сотрудничать по вопросам «энергетической безопасности», а также «сохранению стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействию «Северному потоку-2».

По этому трубопроводу российский газ планируется доставлять в Европу в обход Украины. В связи с этим против строительства этого проекта ранее выступало и предыдущее украинское руководство. Так, в январе 2016 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко называл «Северный поток-2» политическим проектом, который направлен против Украины и многих стран Евросоюза. Летом прошлого года он выражал уверенность в том, что «общими усилиями» возможно остановить строительство проекта, а до этого, весной, утверждал, что «Северный поток-2» приведет к «экономической блокаде» Украины.

В Киеве опасаются, что новый трубопровод станет альтернативой поставкам газа через территорию Украины. Однако российские власти это неоднократно отрицали. О том, что вопрос об отказе транзита газа через Украину не поднимали и в «Газпроме» (компании-акционере оператора строительства проекта Nord Stream 2 AG), весной прошлого года говорил и глава компании Алексей Миллер.