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Песков сравнил шаги США по «Северному потоку-2» с нравами Дикого Запада
Говоря о ситуации со строительством «Северного потока-2», Песков заявил, что США «достают из кобуры револьвер» и заставляют европейцев закупать их природный газ, несмотря на то что он дороже российского
Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что США ведут себя как во времена Дикого Запада в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

По его словам, проект составляет серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам топлива. «Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ», — сказал он. Как отметил Песков, Вашингтон не волнует, что американский газ на 30% дороже российского.

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В середине мая американские сенаторы внесли в сенат законопроект «О защите энергетической безопасности Европы 2019 года» против строительства газопровода «Северный поток-2». Позднее министр энергетики США Рик Перри подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против проекта.

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине примерно 30,5 м ниже уровня моря, и будут распространяться на компании, чьи суда ведут такую деятельность. Им грозит блокировка активов и операций компании в юрисдикции США. Дополнительно Соединенные Штаты будут вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих судам страховые услуги. Текущая версия законопроекта покрывает более 90% маршрута «Северного потока-2», следует из его материалов.

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В правительстве Германии заявили, что приняли к сведению заявления властей Соединенных Штатов о санкциях, но выступают против ограничений, которые могут иметь экстерриториальные последствия. Представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер говорил, что необходимости в плане «Б» на случай американских санкций нет, инвесторы «полностью гарантировали финансирование» проекта.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки составляет 1224 км.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дмитрий Песков, энергетика
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