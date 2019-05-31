Песков сравнил шаги США по «Северному потоку-2» с нравами Дикого Запада

Говоря о ситуации со строительством «Северного потока-2», Песков заявил, что США «достают из кобуры револьвер» и заставляют европейцев закупать их природный газ, несмотря на то что он дороже российского

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что США ведут себя как во времена Дикого Запада в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

По его словам, проект составляет серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам топлива. «Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ», — сказал он. Как отметил Песков, Вашингтон не волнует, что американский газ на 30% дороже российского.

В середине мая американские сенаторы внесли в сенат законопроект «О защите энергетической безопасности Европы 2019 года» против строительства газопровода «Северный поток-2». Позднее министр энергетики США Рик Перри подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против проекта.

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине примерно 30,5 м ниже уровня моря, и будут распространяться на компании, чьи суда ведут такую деятельность. Им грозит блокировка активов и операций компании в юрисдикции США. Дополнительно Соединенные Штаты будут вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих судам страховые услуги. Текущая версия законопроекта покрывает более 90% маршрута «Северного потока-2», следует из его материалов.