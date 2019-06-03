Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов «торговать суверенитетом»

Украина не собирается торговать своей территорией и суверенитетом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе брифинга в Киеве. Трансляцию его выступления вел телеканал NewsOne.

«У нас нет много лет на прекращение войны. Мы имеем конкретные предложения и новые решения. Хочу, чтобы все предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта. Никто не собирается торговать территорией и суверенитетом Украины», — сказал он.

Вновь назначенный в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе (в нее входит Украина, Россия и ОБСЕ) Леонид Кучма отметил, что Киев будет инициировать прекращение огня в Донбассе во время жатвы. Также Украина поднимет вопрос о безопасности в регионе в целом.

В конце прошлой недели Зеленский совершил свою первую поездку в Донбасс. Он посетил станицу Луганская и населенный пункт Счастье, а также пообщался с военнослужащими.