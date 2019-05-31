Порошенко возглавил украинскую партию

Пятый президент Украины продолжит заниматься политикой. Петр Порошенко избран председателем партии «Европейская солидарность» и уже предупредил об опасности капитуляции перед Россией

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Решение избрать экс-президента Украины главой партии было принято на ее съезде, который в пятницу, 31 мая, проходит в центре Киева в «Мистецком арсенале». Выступая на съезде, Порошенко заявил, что его партия будет бороться с попытками реванша на Украине, например с попытками свернуть Украину с европейского пути. Трансляция съезда велась в Facebook партии. Он отметил, что позиция нового президента страны Владимира Зеленского по многим вопросам, в том числе по отношениям с Россией, так и не прояснилась в первые дни его работы (Зеленский принял присягу 20 мая).

Инициативу команды Зеленского провести референдум по отношениям с Россией экс-президент назвал «референдумом по капитуляции перед Россией». Участников съезда Порошенко также предупредил об опасности превращения «Украины в Малороссию».

До 24 мая партия «Европейская солидарность» называлась «Блок Петра Порошенко — Солидарность». На закрытом съезде неделей ранее она была переименована. Тогда же собеседники РБК в партии говорили, что члены партии могут избрать председателем партии депутата Ирину Геращенко. Она выступала на съезде. Среди участников съезда был и председатель парламента Украины Андрей Парубий, избранный в парламент от партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.





Партия Порошенко намерена принять участие в досрочных выборах в парламент, которые назначены на 21 июля. Праймериз кандидатов, которые войдут в список, будет проходить 4 июня путем электронного голосования, проголосовать смогут все желающие, для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте, рассказал РБК собеседник в аппарате партии. По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на Украине с 16 по 21 мая, антирейтинг партий возглавляет «БПП — Солидарность». Ее ни при каких обстоятельствах не поддержал бы 51,9%, следует из результатов опроса. Лидером партийного рейтинга является партия нынешнего президента Зеленского «Слуга народа».



