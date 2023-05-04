Глава МИД Франции назвала «загадочной» атаку дронов на Кремль

Слова Медведева о «физическом устранении» президента Украины Владимира Зеленского министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала «возмутительными» и сочла их «словесной эскалацией», которая вызывает сожаление

Катрин Колонна (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Инцидент с атакой беспилотников на Кремль, в которой Россия обвинила Украину, выглядит «странным» и «загадочным», заявила радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она отметила, что произошедшее «сложно оценивать».

Она выразила сожаление из-за «возмутительных», по ее оценке, высказываний бывшего президента, заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который после атаки дронов на Кремль назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом».

«Вновь эта эскалация исходит из России, в очередной раз она, без сомнения, стремится запугать, напугать, найти предлоги, которые могли бы оправдать то, что оправдать нельзя», — сказала министр.

По словам Колонны, президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин не проводили переговоры с осени, но в будущем телефонный разговор «вполне возможен». Париж, по словам министра, не заинтересован в усилении «ментальной изоляции» российских властей. В то же время Франция сначала должна помочь Украине занять наилучшую позицию, что, считает она, необходимо для переговоров между Москвой и Киевом.

3 мая пресс-служба президента России сообщила об атаке двух беспилотников на Кремль. Они были выведены из строя военными и спецслужбами. В момент атаки Владимира Путина не было в Кремле, уточнял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва назвала произошедшее «спланированной террористической акцией и покушением на президента» и обвинила в этом «киевский режим». Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Киева к произошедшему.