На Украине задержали подозреваемых в вывозе уклонистов в Россию

Для переправки уклонистов подозреваемые выбрали один из пунктов пропуска в Сумском районе, который граничит с Курской областью. За свои услуги мужчины просили около 340 тыс. руб.

Фото: sumy.gp.gov.ua

На Украине задержали двух мужчин, которых заподозрили в организации незаконной переправки военнообязанных в Россию, сообщила Сумская областная прокуратура.

Для переправки уклонистов подозреваемые выбрали один из международных пунктов пропуска в Сумском районе, где из-за «систематических обстрелов отсутствуют пограничники и другие правоохранители». Сумской район находится на северо-востоке Сумской области Украины и граничит с Курской областью.

Желающих выехать из страны мужчины находили через интернет, свои услуги они оценивали в $4,3 тыс. (340,6 тыс. руб.). С клиентами подозреваемые общались только через мессенджеры, а на пути к границе несколько раз меняли транспортные средства, сообщила прокуратура.

Подозреваемых задержали 29 апреля при попытке переправить в Россию 25-летнего молодого человека. Мужчин заключили под стражу. По ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу) им грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украина после начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Их действие неоднократно продлевалось. 2 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток, до 18 августа.

В конце февраля в Киеве не исключали, что в будущем может быть объявлена дополнительная мобилизация, если это понадобится для выполнения боевых задач. «Но сейчас мы готовы к любому развитию событий и готовы продолжать», — отметил тогда советник министра обороны Украины Юрий Сак.