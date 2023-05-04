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WP узнала о скором предъявлении обвинений сыну Байдена из-за налогов

WP: прокуроры приближаются к тому, чтобы предъявить обвинения сыну Байдена Хантеру
По данным газеты, прокуратура близка к тому, чтобы предъявить Байдену-младшему обвинения в налоговых нарушениях и даче ложных показаний о покупке оружия. Делом занимается прокурор, назначенный при Трампе
Хантер Байден
Хантер Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Прокуроры в скором времени примут решение по поводу предъявления обвинений сыну президента США Джо Байдена Хантеру из-за налоговых преступлений и нарушений в связи с покупкой оружия, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Газета указывает, что расследование началось в 2018 году. На прошлой неделе адвокаты Байдена и прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс встретились в штаб-квартире Министерства юстиции, для обсуждения текущего расследования. Подобного рода встречи, отмечает газета, обычно проходят именно на завершающей стадии процесса, когда юристы просят не предъявлять обвинения или же смягчить их. Издание называет Вайса "пережитком" администрации экс-президента Дональда Трампа, с которым Байден, возможно, будет конкурировать и на выборах 2024 года.

В октябре прошлого года WP со ссылкой на источники писала, что федеральные агенты, расследующие дело Байдена-младшего, располагают достаточными доказательствами, чтобы обвинить его в налоговых нарушениях и даче ложных показаний, связанных с покупкой оружия, в 2018 году.

Изначально, отмечает газета, расследование в отношении Хантера Байдена было связано с украинской компанией Burisma, в совет директоров которой входил сын президента. Трамп потребовал расследовать коррупционные схемы, в которых, по его словам, были замешаны оба Байдена. Экс-президент в 2020 году говорил, что Джо Байден использовал свое положение для помощи бизнесу своего сына и оказывал давление на украинских властей с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Байден отвергал обвинения.

О расследовании против Байдена-младшего из-за налоговых вопросов в марте прошлого года писала The New York Times. По ее данным, расследование начали на основании файлов из ноутбука Хантера Байдена, который тот оставлял в ремонтной мастерской в Делавэре и данные из которого были скопированы. В марте Байден-младший подал иск против владельца мастерской Джона Пола Мака Айзека, он обвинил его во вмешательстве в частную жизнь.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Хантер Байден Джо Байден прокуратура
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