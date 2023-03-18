Сын Байдена подал иск против владельца ремонта ноутбуков из-за утечки

Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на владельца мастерской по ремонту компьютеров, где побывал ноутбук, данные с которого впоследствии были опубликованы в СМИ, сообщает Bloomberg со ссылкой на поданный иск.

Байден-младший обвиняет владельца мастерской Джона Пола Мака Айзека во вмешательстве в частную жизнь. В заявлении говорится, что он получил «частную и конфиденциальную информацию и контент, включая конфиденциальные фотографии и видео мистера Байдена», а затем распространил их. Адвокаты сына президента США добиваются суда присяжных.

При этом, по словам адвокатов, этот иск не является подтверждением, что ноутбук действительно принадлежал Хантеру Байдену. «Скорее всего, мистер Байден просто признает, что в какой-то момент Мак Айзек получил сохраненные в электронном виде данные, некоторые из которых принадлежали мистеру Байдену», — цитирует их издание.

Этот иск стал ответом на иск о диффамации Айзека, который тот подал в январе против самого Байдена, председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, телеканала CNN, изданий Politico и The Daily Beast. Как пишет Bloomberg, Айзек, среди прочего, утверждает, что они ошибочно предположили, что он был «участником российских усилий по подрыву американской демократии и президентских выборов 2020 года».

Речь идет о публикации New York Post 2020 года, в которой говорилось, что Хантер Байден познакомил своего отца, тогда вице-президента США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Джо Байден оказал давление на властей Украины, чтобы те вмешались в расследование деятельности компании и уволили генпрокурора. Сам Хантер был членом совета директоров Burisma.

Байден-старший утверждал, что «никогда не говорил с сыном о его зарубежных деловых отношениях». После публикации его соперник Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США во лжи из-за этих слов.